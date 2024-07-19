فجرت صحيفة سبورت (sport) الإسبانية مفاجأة مدوية في أوساط نادي برشلونة عندما اكدت أن وكيل أعمال لامين يامال نجم الفريق الكتالوني وصانع تتويج إسبانيا بلقب كأس أوروبا، طلب من إدارة النادي زيادة راتب النجم الشاب وذلك بعد أن سطع نجمه في النهائيات الأوروبية التي أقيمت في ألمانيا.

واستطاع يامال، الذي أصبح أصغر لاعب يخوض كأس أمم أوروبا ويسجل هدفا، وأصغر لاعب يتوج باللقب وذلك بعمر 17 عاما، أن يفرض نفسه نجم يورو 2024 دون منازع عندما بلغت مساهماته التهديفية معدلا عاليا وذلك بخمسة أهداف من خلال تسجيل هدف واحد وصناعة 4 أخرى.

وفضلا عن ذلك أصبح يامال أول لاعب في تاريخ البطولة ينجح في المساهمة في الأهداف في أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.

وقالت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة إن خورخي مينديز وكيل أعمال لامين يامال بزيادة راتب اللاعب مع ناديه برشلونة الإسباني خصوصا بعد ارتفاع أسهمه وقيمته التسويقية عقب منافسات البطولة القارية.

وأضافت سبورت أن خورخي مينديز يعمل جاهدا على تغيير بنود عقد يامال مع برشلونة كي يحصل على أجر أعلى من الحالي الذي لا يعكس مستواه مع النادي وخصوصا تطوره بعد قيادة إسبانيا للقب القاري الرابع في تاريخها.

وتابعت أن رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا وعد مينديز بأن يراجع امتيازات لامين يامال وراتبه السنوي بشكل يعكس بالفعل حقيقة إمكانياته الكروية وإضافته للفريق.

يشار إلى أن يامال يرتبط مع برشلونة بعقد يستمر حتى يونيو 2026 مع اتفاق على التمديد إلى يونيو 2030 وإضافة شرط جزائي خيالي قيمته مليار يورو.