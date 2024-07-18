استحوذ قميص لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، على إعجاب مشجعي الفريق الكتالوني بعد طرح القميص الخاص بالموسم الجديد 2024 – 2025.

وطرح برشلونة قميصه للموسم المقبل في متجره الرسمي، والذي شهد تغييرًا في التصميم عن الموسم الماضي.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية صورًا من المتجر الرسمي للنادي الكتالوني بأرقام قمصان الموسم المقبل.

وأبرزت الصحيفة الإسبانية إقبال جماهير برشلونة على شراء قميص النجم الواعد لامين يامال الذي يحمل الرقم 19.

وقدم يامال مستويات رائعة مع منتخب إسبانيا ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" الأخيرة في ألمانيا، وأسهم بقوة في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه.

وسجل النجم الصاعد صاحب الـ 17 عامًا في مشوار اليورو هدفًا في مرمى فرنسا بدور الأربعة ببطولة كأس أوروبا كما صنع 4 أهداف لزملائه من بينها هدف لزميله نيكو ويليامز في مرمى إنجلترا بالمباراة النهائية للبطولة.

ويأمل برشلونة الاستفادة من تألق نجمه الواعد في الموسم المقبل بالعودة إلى تحقيق البطولات المحلية والقارية مجددًا.

وخسر البارسا في الموسم الماضي لقب الدوري الإسباني، كما أنه ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.