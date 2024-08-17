أصدر نادي الغرافة بيانًا رسميًّا هاجم خلاله المعلق المصري أحمد الطيب، الذي تولى مهمة التعليق على مباراة الريان والدحيل في الدوري القطري.

وقال نادي الغرافة في بيانه: "ما ذكره المعلق أحمد الطيب أثناء تعليقه على مباراة الريان والدحيل بشأن انتقال اللاعب همام الأمين للدحيل كان لوجود مشاكل مالية لهمام مع الغرافة هو كلام عارٍ تمامًا عن الصحة".

وأضاف البيان: "هذا الكلام ينم عن عدم إلمام باللوائح والقوانين المنظمة لتعاقدات وانتقالات اللاعبين المواطنين".

وأتم البيان: "نحن بدورنا نتمنى من القائمين على القناة تحري الدقة فيما يتم تناوله من معلومات".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قناة الكأس أو المعلق أحمد الطيب ردًّا على بيان الغرافة.

وفاز الدحيل على الريان برباعية دون رد، مساء الجمعة، في الجولة الثانية لدوري نجوم قطر.

وأعلن نادي الدحيل التعاقد رسميًّا مع همام الأمين الظهير الأيسر لنادي الغرافة، ضمن صفقة تبادلية تقضي برحيل ثلاثي الدحيل: محمد مونتاري، ورابح يحيى، وعاصم مادبو إلى الغرافة.

وعزز الدحيل صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع الإسباني لويس ألبرتو قادمًا من نادي لاتسيو الإيطالي، كما ضم الحارس أمير حسن قادمًا من النادي العربي على سبيل الإعارة لموسم واحد.