ديلان خرونفيخن يفوز بالمرحلة السادسة لسباق فرنسا للدراجات

فاز الهولندي ديلان خرونفيخن بالمرحلة السادسة لسباق فرنسا للدراجات التي امتدت لمسافة 163.5 كيلومتر من ماكون اليوم الخميس.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشر بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام.

وأطلق متسابق فريق جايكو العلا (31 عامًا)، صرخة هائلة بعد تفوقه على البلجيكي ياسبر فيليبسن، بينما احتل الإريتري بينيام جيرماي المركز الثالث.

واحتفظ السلوفيني تادي بوغاتشر بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام بعد متاعب في منتصف المرحلة.

وكان بطل 2020 و2021 دون أي زميل بجواره، حين زاد فريق فيسما-ليس آبيك بقيادة حامل اللقب يوناس فينغارد سرعته وسط رياح معاكسة؛ مما أدى إلى انفصال المجموعة الرئيسة إلى قسمين.

وكان بوغاتشر على الجانب الأيمن من أحد الأقسام، لكن جميع زملائه في فريق الإمارات كانوا محاصرين في الخلف قبل أن يسمح لهم الجهد الجماعي بالانضمام مجددًا إلى المجموعة الرئيسة على بعد 70 كيلومترًا من النهاية.

ولم يكن مارك كافنديش، الذي فاز بالمرحلة 35 له في تاريخ مشاركاته في سباق فرنسا وهو رقم قياسي أمس الأربعاء، ضمن المجموعة في الأمتار الأخيرة.