تغطية مباشرة.. مباراة إيطاليا وإسبانيا في كأس أوروبا
يصطدم المنتخب الإسباني، متصدّر المجموعة الثانية بنظيره الإيطالي شريكه في الصدارة برصيد 3 نقاط، في قمة مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من كأس أمم أوروبا 2024.
ويدخل المنتخبان ملعب "فيلتنس أرينا" في غيلسنكيرشن بغاية واحدة وهي الفوز للتأهل رسميا لدور الستة عشر فيما ستكون المباراة فرصة للإسبان للثأر رياضيا من خسارتهم في النسخة الأخيرة من اليورو عندما ودعوا المسابقة من الدور نصف النهائي أمام إيطاليا بركلات الترجيح (4 ـ 2) بعد نهاية المباراة بالتعادل (1 ـ 1).
ويدخل منتخب إسبانيا المباراة بتشكيلة تضم كلا من الحارس أوناي سيمون وداني كارفاخال وروبن لي نورماند وإيمريك لابورت ومارك كوكوريلا وفابيان رويز ورودري وبيدري ولامين يامال وألفارو موراتا ونيكو وليامز.
أما المنتخب الإيطالي فيقوده الحارس جيانلويجي دوناروما، بجانب كل من جيوفاني دي لورينتسو وأليساندرو باستوني وريكاردو كالافيوري وفيدريكو ديماركو وجورجينيو ونيكولو باريلا وفيدريكو كييزا ودافيدي فراتيسي ولورينتسو بليجريني وجيانلوكا سكاماكا.
ويدير المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش الذي أدار يوم 1 يونيو الجاري نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.
وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2024:
الدقيقة 1: السلوفيني فينسيتش يطلق صافرة بداية المباراة، والمنتخب الإيطالي هو من يبدأ ركلة انطلاق المواجهة.
الدقيقة 3: بيدري يحاول تمرير كرة عرضية برأسه نحو أعلى مرمى إيطاليا، لكن الحارس جيانلويجي دوناروما يستخدم ردة فعل قوية وسريعة لمنع الكرة من الوصول إلى شباكه.
الدقيقة 7: المنتخب الإسباني هو الأكثر أسبقية على الكرة والأحسن انتشارا على المستطيل الأخضر: نيكو ويليامز يمرر عرضية داخل منطقة الجزاء في محاولة للعثور على أحد زملائه، لكن الدفاع ينجح في إبعاد الكرة.
الدقيقة 10: لا محاولات هجومية تذكر للمنتخب الإيطالي الذي يكتفي بدور الدفاع: المنتخب الإسباني يواصل حملاته الهجومية وألفارو موراتا يرسل كرة عرضية متقنة إلى نيكو ويليامز في مكان مناسب جدا لكنه يخطئ المرمى ويهدر افتتاح التهديف.
الدقيقة 15: المنتخب الإسباني يستحوذ على الكرة بنسبة تقارب الـ60 بالمائة مقابل 40 بالمائة لرفاق فيدريكو كييزا.. الإسبان يقدمون بداية مباراة بجودة لعب عالية لكن دون تهديف حتى الآن.
الدقيقة 16: الحكم السلوفيني فينسيتش يرفع أول بطاقة صفراء في المباراة في وجه قائد إيطاليا جيان لويجي دوناروما للاحتجاج.
الدقيقة 24: أول محاولة إيطالية تستحق الإشارة: نيكولو باريلا يجد المساحة لإرسال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن تمريرته كانت تفتقد للدقة المطلوبة حتى تشكل تهديدًا جديا لمرمى الإسباني أوناي سيمون.
الدقيقة 33: إسبانيا تعود للسيطرة والاستحواذ وصنع الفرص: بيدري يرسل كرة طويلة في عمق الدفاع الإيطالي الذي يتدخل لإبعاد الخطر عن مرمى دوناروما.
الدقيقة 40: إسبانيا تسيّر المباراة كما يشاء لاعبوها: فابيان رويز يستلم تمريرة على حدود منطقة الجزاء ويرسل تسديدة أرضية نحو المرمى، لكن جيانلويجي دوناروما يستعمل كل إمكاناته للتصدي للكرة.
الدقيقة 45 +2: نهاية الشوط الأول على مفاجأة غير سارة لرودري ومنتخب إسبانيا: لاعب وسط لاروخا يغيب عن مباراة الجولة الثالثة أمام ألبانيا بعد حصوله على البطاقة الصفراء للمباراة الثانية على التوالي.