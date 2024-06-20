تغطية مباشرة.. مباراة إيطاليا وإسبانيا في كأس أوروبا

الدقيقة 1: السلوفيني فينسيتش يطلق صافرة بداية المباراة، والمنتخب الإيطالي هو من يبدأ ركلة انطلاق المواجهة.

الدقيقة 3: بيدري يحاول تمرير كرة عرضية برأسه نحو أعلى مرمى إيطاليا، لكن الحارس جيانلويجي دوناروما يستخدم ردة فعل قوية وسريعة لمنع الكرة من الوصول إلى شباكه.

الدقيقة 7: المنتخب الإسباني هو الأكثر أسبقية على الكرة والأحسن انتشارا على المستطيل الأخضر: نيكو ويليامز يمرر عرضية داخل منطقة الجزاء في محاولة للعثور على أحد زملائه، لكن الدفاع ينجح في إبعاد الكرة.

الدقيقة 10: لا محاولات هجومية تذكر للمنتخب الإيطالي الذي يكتفي بدور الدفاع: المنتخب الإسباني يواصل حملاته الهجومية وألفارو موراتا يرسل كرة عرضية متقنة إلى نيكو ويليامز في مكان مناسب جدا لكنه يخطئ المرمى ويهدر افتتاح التهديف.