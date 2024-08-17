سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، هدفًا في مرمى الهلال مساء اليوم السبت في مواجهة الدور النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي.

ويستضيف ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز" بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية المواجهة التي تجمع بين الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي.

وأحرز رونالدو في مرمى الهلال خلال لقاء الفريقين لصالح النصر بعدما هز شباك الحارس المغربي ياسين بونو ببراعة في الدقيقة 44 بعدما حول كرة عرضية إلى هدف بلمسة رائعة.

وخرج الشوط الأول من عمر اللقاء بتقدم النصر بهدف دون رد بتوقيع رونالدو.

وكان رونالدو قد سجل للنصر في مرمى التعاون خلال مباراة نصف النهائي والتي انتهت بفوز النصر بثنائية دون رد عن طريق أيمن يحيى بجانب رونالدو.

ويحلم كريستيانو رونالدو بالتتويج بأول لقب محلي مع نادي النصر منذ انضمامه في شهر يناير 2023 بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونجح رونالدو في تحقيق لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال على حساب الهلال في العام الماضي.

وسجل النجم البرتغالي هدفين في تلك المباراة التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 2-1.

ولم يسجل رونالدو بعدها في مرمى الهلال على مدار 5 مباريات متتالية قبل أن ينهي صيامه في لقاء الليلة.

وخسر النصر أمام الهلال في نهائي كأس الملك بركلات الترجيح كما اقتنص الهلال لقب الدوري بعد منافسة مع النصر.