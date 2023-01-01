رسميًا.. الأهلي السعودي يضم فهد الرشيدي من التعاون

ويلعب فهد الرشيدي صاحب الـ25 عامًا، في مركز وسط الفريق، ومثّل نادي السلمية ونادي الهلال في الفئات السنية.

وأعير فهد الرشيدي إلى نادي أحد مطلع عام 2019، قبل أن ينتقل إلى نادي التعاون في صيف 2019.

ولعب الرشيدي مع التعاون خلال الموسم الحالي من دوري روشن السعودي للمحترفين في 11 مباراة، وسجل هدفين، وصنع هدفًا واحدًا.