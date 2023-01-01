رسميًا.. الأهلي السعودي يضم فهد الرشيدي من التعاون
أعلن النادي الأهلي السعودي، رسميًا، تعاقده مع فهد الرشيدي لاعب نادي التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكتب الحساب الرسمي للأهلي في "تويتر": "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب فهد الرشيدي، في صفقة انتقال، قادما من نادي التعاون، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول".
ويلعب فهد الرشيدي صاحب الـ25 عامًا، في مركز وسط الفريق، ومثّل نادي السلمية ونادي الهلال في الفئات السنية.
وأعير فهد الرشيدي إلى نادي أحد مطلع عام 2019، قبل أن ينتقل إلى نادي التعاون في صيف 2019.
ولعب الرشيدي مع التعاون خلال الموسم الحالي من دوري روشن السعودي للمحترفين في 11 مباراة، وسجل هدفين، وصنع هدفًا واحدًا.
وتعادل الأهلي أمس مع الساحل بنتيجة (2/2)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الـ12 (مؤجل) من دوري يلو للدرجة الأولى.
ورفع الأهلي بهذه النتيجة رصيده إلى 21 نقطة من 12 مباراة، ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، بفارق 6 نقاط عن الفيصلي، متصدر دوري يلو.