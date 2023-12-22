إندريك يكشف تأثير كريستيانو رونالدو على قراره بالانضمام لريال مدريد
كشف النجم البرازيلي إندريك عن تأثير كريستيانو رونالدو على مسيرته وقراره بالانضمام إلى ريال مدريد.
ومن المقرر أن ينتقل إندريك، البالغ من العمر 17 عامًا، إلى ريال مدريد من بالميراس، الصيف المقبل، عندما يبلغ 18 عامًا.
وكلف التعاقد مع ريال مدريد 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني).
وسجل إندريك 17 هدفًا، وقدَّم تمريرتين حاسمتين في 60 مباراة مع بالميراس، وانضم لمنتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر.
وفي حديثه عن تأثير أساطير ريال مدريد مثل رونالدو، أصرَّ إندريك على أن النجم البرتغالي ساعد في إلهامه للانتقال إلى سانتياغو برنابيو.
وقال إندريك في مقابلة مع صحيفة "أبولا" البرتغالية: "كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى، حطَّم كل الأرقام القياسية، وهو لاعب مثالي، ومتفانٍ، ومثال للجميع".
وأضاف: "إنه أكثر من مجرد رياضي، إنه رجل يجب على الجميع أن يكون قدوة لهم، هو يريد أن يكون الأفضل، ويريد الفوز بالألقاب، بالإضافة إلى أنه الشخص الذي يُظهر التواضع".
وتابع: "إنه مرجع لأي لاعب يريد المضي قُدمًا في حياته المهنية".
وأمضى إندريك، مؤخرًا، بعض الوقت في مدريد للتأقلم والالتقاء بزملائه المستقبليين.
وعن حلمه باللعب لريال مدريد قال إندريك: "لطالما أردت اللعب لريال مدريد، لقد كانت هذه أولويتي دائمًا، والآن في هذه الرحلة إلى مدريد، تمكنت من الشعور عن كثب بما سأجده، والبيئة، وزملائي المستقبليين، والمرافق".
وأردف: "لقد كنت سعيدًا للغاية، ولكن عندما نعود إلى البرازيل سنقوم بإيقاف هذا المفتاح وتشغيل آخر، حيث لدي المزيد من هذا الفصل الأول للعب مع بالميراس، وهدفي هو الفوز بجميع الألقاب التي أشارك فيها".
وسيكون "إندريك" إلى جانب مواطنيه فينيسيوس جونيور، ورودريغو، في خط هجوم ريال مدريد الموسم المقبل.