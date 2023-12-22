إندريك يكشف تأثير كريستيانو رونالدو على قراره بالانضمام لريال مدريد

وسجل إندريك 17 هدفًا، وقدَّم تمريرتين حاسمتين في 60 مباراة مع بالميراس، وانضم لمنتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

وفي حديثه عن تأثير أساطير ريال مدريد مثل رونالدو، أصرَّ إندريك على أن النجم البرتغالي ساعد في إلهامه للانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

وقال إندريك في مقابلة مع صحيفة "أبولا" البرتغالية: "كريستيانو رونالدو مثلي الأعلى، حطَّم كل الأرقام القياسية، وهو لاعب مثالي، ومتفانٍ، ومثال للجميع".

وأضاف: "إنه أكثر من مجرد رياضي، إنه رجل يجب على الجميع أن يكون قدوة لهم، هو يريد أن يكون الأفضل، ويريد الفوز بالألقاب، بالإضافة إلى أنه الشخص الذي يُظهر التواضع".