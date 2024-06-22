تشيلي تتعادل مع بيرو سلبيا في كوبا أمريكا

أهدرت تشيلي وبيرو فرصة للاقتراب من التأهل لدور الثمانية في كأس كوبا أمريكا، فجر السبت، بعد تعادلهما من دون أهداف، في أولى مبارياتهما بالمجموعة الأولى في أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية.

وكان الفريقان يسعيان لإحراز النقاط الثلاث، والانضمام إلى الأرجنتين حاملة اللقب التي فازت 2-صفر على كندا في مباراة الافتتاح، يوم الجمعة، التي انتعشت آمالها في التأهل بتعادل تشيلي وبيرو.

ويعكس التعادل معاناة تشيلي وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم؛ إذ سجلا فيما بينهما أربعة أهداف فقط في 12 مباراة.

وانتهى الشوط الأول الذي جاء مخيبا للآمال، وافتقر إلى الجودة في الأداء، بالتعادل السلبي، وأهدر أليكسيس سانشيز أفضل فرص تشيلي في الدقيقة 15، حينما تلقى كرة عرضية منخفضة في منطقة المرمى لكن تسديدته خرجت فوق العارضة.

وقدمت تشيلي مزيدا من الأداء الهجومي لكنها فشلت في تنفيذ التمريرة الأخيرة الحاسمة في الشوط الأول، الذي شهد وقوع إصابات بينما استُبدل لاعب بيرو لويس أدفينكولا في الدقيقة 35، ولاعب الوسط التشيلي دييغو فالديز خلال الاستراحة.