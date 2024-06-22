تشيلي تتعادل مع بيرو سلبيا في كوبا أمريكا
أهدرت تشيلي وبيرو فرصة للاقتراب من التأهل لدور الثمانية في كأس كوبا أمريكا، فجر السبت، بعد تعادلهما من دون أهداف، في أولى مبارياتهما بالمجموعة الأولى في أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية.
وكان الفريقان يسعيان لإحراز النقاط الثلاث، والانضمام إلى الأرجنتين حاملة اللقب التي فازت 2-صفر على كندا في مباراة الافتتاح، يوم الجمعة، التي انتعشت آمالها في التأهل بتعادل تشيلي وبيرو.
ويعكس التعادل معاناة تشيلي وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم؛ إذ سجلا فيما بينهما أربعة أهداف فقط في 12 مباراة.
وانتهى الشوط الأول الذي جاء مخيبا للآمال، وافتقر إلى الجودة في الأداء، بالتعادل السلبي، وأهدر أليكسيس سانشيز أفضل فرص تشيلي في الدقيقة 15، حينما تلقى كرة عرضية منخفضة في منطقة المرمى لكن تسديدته خرجت فوق العارضة.
وقدمت تشيلي مزيدا من الأداء الهجومي لكنها فشلت في تنفيذ التمريرة الأخيرة الحاسمة في الشوط الأول، الذي شهد وقوع إصابات بينما استُبدل لاعب بيرو لويس أدفينكولا في الدقيقة 35، ولاعب الوسط التشيلي دييغو فالديز خلال الاستراحة.
وكاد ميغيل أراوخو، لاعب بيرو، أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 43 ما اضطر حارس تشيلي كلاوديو برافو إلى التصدي بطريقة بهلوانية لضربة رأس متقنة بعد ركلة حرة نفذها سيرجيو بينا.
ورغم أن مهاجم بيرو جيانلوكا لابادولا كان صاحب أكبر فرصة في الشوط الثاني، فإنه فشل في التفوق على تألق برافو.
وجاءت فرصته الأكبر في الدقيقة 57 عندما حادت الكرة عن مسارها، لكن انزلاقه أدى إلى إطلاق تسديدة ضعيفة تصدى لها برافو بسهولة.
وفي الدقيقة 79، سدد كرة مباشرة بعد ركلة ركنية نفذها بينا ونجح برافو في التصدي للمحاولة مجددا، وتمكن حارس المرمى من استخلاص الكرة المرتدة في الوقت المناسب لمنع محاولة التهديف الثانية.
وأضفى أداء برافو في حراسة المرمى مزيدا من الخصوصية؛ إذ أصبح حارس مرمى برشلونة ومانشستر سيتي السابق، الذي بلغ من العمر 41 عاما وشهرين و16 يوما، أكبر لاعب سنا على الإطلاق يشارك في كوبا أمريكا.