الفيصلي يعقد موقف السد في دوري أبطال آسيا

وضع نادي الفيصلي الأردني نظيره السد القطري في موقف معقد، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في إطار منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسجل الثنائي حاتم الروشدي في الدقيقة 56 وعارف الحاج في الدقيقة 85، ليقودا الفيصلي للفوز بهدفين دون رد على عملاق الكرة القطرية.