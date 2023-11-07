الفيصلي يعقد موقف السد في دوري أبطال آسيا
وضع نادي الفيصلي الأردني نظيره السد القطري في موقف معقد، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في إطار منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وسجل الثنائي حاتم الروشدي في الدقيقة 56 وعارف الحاج في الدقيقة 85، ليقودا الفيصلي للفوز بهدفين دون رد على عملاق الكرة القطرية.
ويحتاج السد للفوز في المباراتين القادمتين أمام ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي ليضمن تخطي دور المجموعات والتأهل للدور التالي.
وتجمد رصيد السد عند أربع نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بينما حصد الفيصلي صاحب المركز الرابع والأخير أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد ثلاث هزائم.
ويتصدر الشارقة المجموعة بثماني نقاط متفوقا بنقطة واحدة على ناساف، بعدما تعادلا بهدف لمثله، اليوم الإثنين.
وستقام الجولة الخامسة في 27 نوفمبر تشرين الثاني، إذ يلتقي ناساف مع الفيصلي والشارقة مع السد.
ويتأهل إلى دور الـ 16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الخمس لغرب آسيا، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.