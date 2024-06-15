لم يسبقه لها سوى القليل.. مودريتش ينتظر هدية جماهير إسبانيا

قبل ساعات، سأل أحد الصحفيين النجم الإنجليزي هاري كين إذا ما كان منتخب بلاده يحظى بدعم زائد في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"؛ بسبب لعبه في صفوف بايرن ميونخ، وتحطيمه العديد من الأرقام القياسية في الموسم الأول.

إجابة كين كانت منطقية للغاية، إذ أكد أنه يعلم حب الجماهير الألمانية له، لكنه لا يتوقع أن تقدم الدعم للمنتخب الإنجليزي؛ أحد الفرق المرشحة للحصول على اللقب الذي يستضيفون فعالياته على أرضهم.

لكن الإجابة قد تكون مختلفة لو اخترنا نجمًا آخر غير هاري كين، بالتحديد لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، الذي ذابت فيه جماهير إسبانيا عشقًا.