صديق رونالدو يعرض مهاجما على الهلال السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن تواصل البرتغالي خورخي مينديز، وكيل الأعمال السابق للنجم كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، مع مسؤولي الهلال لعرض أحد المهاجمين البارزين عليهم في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويبحث نادي الهلال عن دعم صفوف بمهاجم جديد، ودخلت الإدارة في مفاوضات مكثفة الفترة الماضية مع أكثر من لاعب أبرزهم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي في النهاية اختار عرض غلطة سراي التركي، كما يوجد على الطاولة عدة لاعبين آخرين مثل دراوين نونيز، نجم ليفربول.

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ووفقًا لما ذكره حساب "ذا أتليتي هاوس" الإخباري على منصة "إكس"، فإن المهاجم النرويجي، ألكسندر سورلوث، عرض نفسه على الهلال.

وأشار الحساب إلى أن خورخي مينديز، وكيل اللاعبين، قد تواصل مع إدارة الهلال في الساعات الأخيرة بتوصية من أنخيل جيل مارين، مالك نادي أتلتيكو مدريد، لعرض خدمات موكله ألكسندر سورلوث على إدارة "الزعيم".

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كما أوضح الحساب الإخباري أن مينيديز لا يُعد وكيل المهاجم النرويجي، إلا أن رئيس أتلتيكو مدريد قد طلب منه هذا الأمر على خلفية علاقاته الجيدة مع إدارة النادي، مؤكدة أن إدارة أتلتيكو مدريد منفتحة على انتقال اللاعب، وفي حال دخول الهلال في مفاوضات رسمية، فسيكون هناك مرونة من الجانب الإسباني لحسم الصفقة.

وشارك سورلوث مع أتلتيكو مدريد في 53 مباراة خلال فترة تواجده مع النادي الإسباني، ونجح في تسجيل 24 هدفًا وصناعة 5 أهداف.

وانضم سورلوث إلى النادي المدريدي في صيف 2024 الماضي قادمًا من نادي فياريال في صفقة انتقال نهائي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.