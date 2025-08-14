يدعمها دائما.. ديكلان رايس يفاجئ متابعيه بصورة مع زوجته "السمينة" (شاهد)

كتب – نور الدين ميفراني

فاجأ الإنجليزي ديكلان رايس، نجم آرسنال والمنتخب الإنجليزي، متابعيه بصورة جديدة برفقة زوجته لورين فراير، وهما يرتديان قميص "الغانرز" الجديد ليواصل تحدي الجميع ودعم شريكة حياته في ظل زيادة وزنها الملحوظ وتعرضها للتنمر والمضايقات.

وتعرضت لورين فراير سابقا لحملات تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة وزنها وتم وصفها بـ"السمينة"، لكن ديكلان رايس دافع عنها دائما وتحدى الجميع وكان دائمًا فخورًا بزوجته وغالبًا ما ينشر صورهما علنًا.

وتعرف رايس على لورين فراير منذ صغره وبدأت علاقتهما منذ 2016، وأبقاها سرية وبعيدًا عن الأعين لفترة طويلة.

وظهر الثنائي للمرة الأولى في 2021 خلال إحدى الرحلات قبل أن يرزقا بطفلهما الوحيد "جود" في 2022، وأدى ظهورهما معًا لحملات تنمر كبيرة ضد لورين فراير بسبب وزنها.

ونتيجة لذلك، قامت فراير بحذف جميع الصور من حسابها على إنستغرام، كما حذف رايس جميع صور فراير من حسابه، فيما اختارت صديقته تجنب المتنمرين على الإنترنت بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي.

ودافع ديكلان رايس دائمًا عن زوجته وأكد حبه الكبير لها، وأنه لا يوجد إنسان أفضل منها بالنسبة إليه، كما حرص على نشر صورهما معًا خلال قضائهما العطلة أو الاحتفال معها خلال الفوز وحضورها الدائم لدعمه في المباريات الكبرى للأندية التي لعب لها والمنتخب الإنجليزي.