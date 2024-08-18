أعلن الأهلي المصري، اليوم الأحد، رحيل محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بعد توليه المهمة خلفًا للدكتور طه إسماعيل.

وقال الأهلي في بيان رسمي إنه وافق على اعتذار محسن صالح عن عدم الاستمرار في منصبه، ووجه له الشكر عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين مختار مختار رئيساً للجنة التخطيط، وضم محمد رمضان لعضوية لجنة التخطيط بجانب زكريا ناصف مع استمرار حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

ووافق الأهلي على قبول استقالة خالد بيبو من منصبه كمدير للكرة كما وجه له الشكر على ما قدمه في الفترة الماضية منذ توليه المسؤولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.

وكلفت لجنة التخطيط خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية، كما تم تكليف المدرب العام سامي قمصان بالقيام بمهام مدير الكرة.

ووافقت لجنة التخطيط على استقالة الدكتور خالد الجوادي مترجم المدرب السويسري مارسيل كولر من منصبه، ووجهت إليه الشكر عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.