ما قصة اتفاق الرعاية الذي يمنع سون هيونغ مين من لمس هواتف آيفون؟ (فيديو)
أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام وهو يرفض الإمساك بجهاز "iPhone" الخاص بإحدى المشجعات عندما طلبت منه التقاط صورة شخصية.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن سون لم يلمس الهاتف بسبب عقد رعاية أبرمها مع "سامسونغ".
ويُظهر مقطع الفيديو مشجعة تقدم جهاز "iPhone" الخاص به إلى النجم الكوري الجنوبي لتتمكن من التقاط صورة شخصية لهما معًا.
لكن سون، بعد أن أدرك أن الجهاز من إنتاج "iPhone" جمع يديه معًا واعتذر وأوضح أنه لا يستطيع التقاط الصورة ولكنه كان سعيدًا لأن المعجبة فعلت ذلك بنفسها.
ويُظهر الفيديو بعد ذلك حصول سون على هاتف من مشجعة أخرى، حيث كان سعيدًا بالتقاط صورة شخصية في هذه المناسبة مع إحدى المشجعات التي كانت تحمل قميص توتنهام الذي يحمل اسمه.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإنه كجزء من صفقة الرعاية مع "سامسونغ"، لا يستطيع سون التقاط صور سيلفي خاصة به أو لمس هواتف المعجبين إذا كان المنتج مملوكًا لشركة منافسة.
وأصبح سون سفيرًا للعلامة التجارية لشركة "سامسونغ" في وقت سابق من هذا الصيف.
ويعني عقده معهم أن المشجعين الذين ليس لديهم هاتف "سامسونغ" سيتعين عليهم التقاط صور شخصية بأنفسهم إذا صادفوا نجم توتنهام.
وهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها شركة مصنعة للهواتف حساسة بشكل خاص بشأن استخدام منتجاتها في الوسائط الأوسع.
إذ كشف ريان جونسون، مخرج فيلم "Knives Out"، أن شركة "آبل" ستسمح فقط باستخدام أجهزة "iPhone" في الأفلام وعلى الشاشة طالما أن "الأشرار" ليسوا هم من يستخدمونها.
وفي إرشادات حول كيفية تصوير منتجاتها من المطورين الذين يروجون لتطبيق أو ملحق، تقول "Apple" إن المنتج يجب أن "يظهر فقط في أفضل ضوء، بطريقة أو سياق ينعكس بشكل إيجابي على منتجات "Apple" وعلى الشركة.