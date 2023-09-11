ما قصة اتفاق الرعاية الذي يمنع سون هيونغ مين من لمس هواتف آيفون؟ (فيديو)

ويُظهر الفيديو بعد ذلك حصول سون على هاتف من مشجعة أخرى، حيث كان سعيدًا بالتقاط صورة شخصية في هذه المناسبة مع إحدى المشجعات التي كانت تحمل قميص توتنهام الذي يحمل اسمه.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" فإنه كجزء من صفقة الرعاية مع "سامسونغ"، لا يستطيع سون التقاط صور سيلفي خاصة به أو لمس هواتف المعجبين إذا كان المنتج مملوكًا لشركة منافسة.

وأصبح سون سفيرًا للعلامة التجارية لشركة "سامسونغ" في وقت سابق من هذا الصيف.