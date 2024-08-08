حصد المنتخب المغربي برونزية منافسات كرة القدم، بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بعد سحقه المنتخب المصري بسداسية نظيفة.

وكتب المنتخب المغربي التاريخ، وأهدى أول ميدالية للعرب بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، بعد أن حصد الميدالية البرونزية بفوزه على الفراعنة.

وتناوب عبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي وبلال الخنوس وأكرم النقاش وأشرف حكيمي على تسجيل سداسية الانتصار، التي منحت المغرب أول ميدالية عربية في كرة القدم الأولمبية.

افتتح عبدالصمد الزلزولي التهديف لمنتخب المغرب بالدقيقة 23، بعد استلامه الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد في الزاوية البعيدة، محرزًا هدفًا رائعًا.

وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني للمغرب من ضربة رأسية، لينتهي الشوط الأول بتقدم أسود الأطلس بهدفين نظيفين.

وفي الدقيقة 52، أضاف بلال خنوس الهدف الثالث للمغرب، بعد أن استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد في مرمى حمزة علاء.

وعزز سفيان رحيمي تقدم المغرب بالهدف الرابع من انفراد بمرمى حمزة علاء، بالدقيقة 64، بعد استلامه بينية سحرية من الزلزولي.

وفي الدقيقة 73، أحرز أكرم نقاش الهدف الخامس لمنتخب المغرب بعد أن قابل عرضية زميله سفيان رحيمي، وسدد مباشرة في مرمى حمزة علاء.

واختتم أشرف حكيمي حفلة الأهداف في الدقيقة 87 من تسديدة صاروخية.