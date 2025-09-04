ترامب: روسيا حصلت على 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود من الاتحاد الأوروبي بعام واحد

مقصية رائعة.. مهند علي يقود منتخب العراق للفوز على هونغ كونغ (فيديو)

مهند علي مهاجم منتخب العراق سجل هدفا رائعا أمام هونغ كونغالمصدر: حساب منتخب العراق عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 1:00 م

حقق المنتخب العراقي فوزاً مثيراً على حساب هونغ كونغ بنتيجة 2-1، اليوم الخميس، في منافسات بطولة كأس ملك تايلاند الودية الدولية التي تقام خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وحرص المدرب الأسترالي غراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق على تجربة أغلب لاعبيه الأساسيين في مباراة هونغ كونغ.

 واستقبل المنتخب العراقي هدفاً من ضربة جزاء، ولكن مهند علي مهاجم دبا الفجيرة الإماراتي سجل هدف التعادل بطريقة مميزة بعدما تسلم تمريرة من إبراهيم بايش ووجه تسديدة من مقصية رائعة سكنت الشباك.

وأحرز مهند علي هدف الفوز لصالح المنتخب العراقي ليضمن التأهل إلى نهائي كأس ملك تايلاند، وينتظر مواجهة الفائز من لقاء تايلاند وجزر فيغي.

 وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل، في ختام معسكر المنتخب العراقي المقام حالياً في تايلاند.

 ويستعد المنتخب العراقي لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في شهر أكتوبر المقبل.

ويلعب منتخب العراق في المجموعة الثانية بجانب السعودية وإندونيسا، ويصعد المتصدر إلى كأس العالم.

ويأمل المنتخب العراقي التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986.

