رسميا: ميشيل سالغادو مدربا للمنتخب السعودي تحت 15 عاما

وأصدر اتحاد القدم السعودي، بيانًا قال فيه: "وقّع الأمينُ العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، بمقر الاتحاد في الرياض، مع المدرب الإسباني "ميشيل سلغادو"، ليتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني تحت 15 عامًا".

وأضاف: "كما سيقوم سلغادو بالإشراف الفني على برنامج صقور المستقبل حتى عام 2026".

ويضم المنتخب السعودي تحت 15 عامًا اللاعبين مواليد 2009/ 2010، والذين تنتظرهم استحقاقات ذات أهمية عالية في السنوات المقبلة.

ويستعد أشبال المنتخب السعودي، لبطولة آسيا تحت 17 عامًا وكذلك تحت 20 عامًا، وأخيرًا كأس آسيا تحت 23 عامًا ودورة الألعاب الأولمبية 2032، وكذلك كأس العالم 2034، وفق بيان الاتحاد السعودي.