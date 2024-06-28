رسميا: ميشيل سالغادو مدربا للمنتخب السعودي تحت 15 عاما
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعاقده مع الإسباني ميشيل سالغادو، ليتولى تدريب المنتخب الوطني تحت 15 عامًا، في المملكة.
وأصدر اتحاد القدم السعودي، بيانًا قال فيه: "وقّع الأمينُ العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، بمقر الاتحاد في الرياض، مع المدرب الإسباني "ميشيل سلغادو"، ليتولى بموجبه تدريب المنتخب الوطني تحت 15 عامًا".
وأضاف: "كما سيقوم سلغادو بالإشراف الفني على برنامج صقور المستقبل حتى عام 2026".
ويضم المنتخب السعودي تحت 15 عامًا اللاعبين مواليد 2009/ 2010، والذين تنتظرهم استحقاقات ذات أهمية عالية في السنوات المقبلة.
ويستعد أشبال المنتخب السعودي، لبطولة آسيا تحت 17 عامًا وكذلك تحت 20 عامًا، وأخيرًا كأس آسيا تحت 23 عامًا ودورة الألعاب الأولمبية 2032، وكذلك كأس العالم 2034، وفق بيان الاتحاد السعودي.
من هو ميشيل سالغادو؟
سبق للإسباني "ميشيل سالغادو" الذي يحمل رخصة التدريب الأوروبية "PRO"، العمل مديرًا فنيًّا لنادي بافوس القبرصي، ومدربًا لمنتخب غاليسيا الإقليمي في إسبانيا.
ويمتلك سالغادو سجلًّا حافلًا بالإنجازات كلاعب، مثّل فيها نادي ريال مدريد الإسباني، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ومنتخب إسبانيا.
في حين تُوّج سالغادو بالعديد من البطولات في مسيرته كلاعب مع ريال مدريد، وهي دوري أبطال أوروبا في نسختين، والدوري الإسباني 4 مرات، وكذلك السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى السوبر الإسباني في 3 نسخ.