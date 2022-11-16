منتخب الأرجنتين.
منتخب الأرجنتين.
رياضة

استعدادات كأس العالم: السعودية تخسر أمام كرواتيا.. والأرجنتين تمطر شباك الإمارات

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم تواصل استعداداتنها.
محمد عطا الله
محمد عطا الله

الأرجنتين تتقدم على الإمارات 

تقدم الممنتخب الأرجنتيني على نظيره الإماراتي بأربعة أهداف دون رد في الشوط الأول من مباراة المنتخبين الودية، ضمن استعدادات التانغو الكأس العالم.

تونس تهزم إيران

فازت تونس 2-صفر على إيران في مباراة ودية أقيمت في قطر اليوم الأربعاء ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وتقدم نعيم السليتي بهدف لتونس في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، وأضاف علي العابدي، الهدف الثاني في الدقيقة بعد سبع دقائق.

وسبق لتونس الفوز على إيران 1-صفر ضمن استعداد المنتخبين أيضا للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.

وستلعب تونس في المجموعة الرابعة في كأس العالم مع الدنمرك وأستراليا وفرنسا حاملة اللقب، بينما تقع إيران في المجموعة الثانية مع إنجلترا وويلز والولايات المتحدة.

وتنطلق كأس العالم يوم الأحد وتستمر حتى 18 ديسمبر كانون الأول.

مباراة تونس وإيران.
مباراة تونس وإيران.

السعودية تخسر أمام كرواتيا

فاز منتخب كرواتيا 1-صفر على السعودية اليوم الأربعاء في ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم أندريه كراماريتش في الدقيقة 82.

وسيطر المنتخب السعودي على مجريات المباراة، واستغل عدم دفع المدرب زلاتكو داليتش بالعناصر الأساسية لمنتخب كرواتيا في الشوط الأول.

وأهدر صالح الشهري مهاجم السعودية فرصتين محققتين للتسجيل في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، استمر الضغط السعودي بحثا عن تسجيل هدف.

وكاد سالم الدوسري أن يسجل للسعودية في الدقيقة 62، بعدما تلقى تمريرة رائعة من هيثم عسيري، لكن تسديدته ذهبت أعلى الجانب الأيسر من العارضة.

وبعدها دفع داليتش بلوكا مودريتش وإيفان بريشيتش لتنشيط الهجوم الكرواتي في الدقيقة 65.

لكن استمر الضغط السعودي، وكاد محمد كنو أن يهز الشباك، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الدقيقة 72، لكن القائم الأيسر للحارس دومينيك ليفاكوفيتش أنقذ الموقف.

وبعدها سجل كراماريتش هدفا في الدقيقة 74 لكنه لم يحتسب بسبب التسلل.

لكن مهاجم هوفنهايم عاد وتلقى تمريرة من مودريتش في الجانب الأيسر، ليراوغ مدافعي السعودية ويسدد بقوة على يمين الحارس محمد العويس.

وبعدها بخمس دقائق سجل بريشيتش هدفا لكنه لم يحتسب بسبب التسلل.

وتفتتح السعودية مشوارها في المونديال بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني، في المجموعة الثالثة، قبل اللعب ضد بولندا والمكسيك.

كأس العالم 2022

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