استعدادات كأس العالم: السعودية تخسر أمام كرواتيا.. والأرجنتين تمطر شباك الإمارات

فازت تونس 2-صفر على إيران في مباراة ودية أقيمت في قطر اليوم الأربعاء ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وتقدم نعيم السليتي بهدف لتونس في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، وأضاف علي العابدي، الهدف الثاني في الدقيقة بعد سبع دقائق.

وسبق لتونس الفوز على إيران 1-صفر ضمن استعداد المنتخبين أيضا للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.

وستلعب تونس في المجموعة الرابعة في كأس العالم مع الدنمرك وأستراليا وفرنسا حاملة اللقب، بينما تقع إيران في المجموعة الثانية مع إنجلترا وويلز والولايات المتحدة.

وتنطلق كأس العالم يوم الأحد وتستمر حتى 18 ديسمبر كانون الأول.