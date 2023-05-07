واين روني: مانشستر سيتي سيسحق ريال مدريد
توقع اللاعب الإنجليزي السابق واين روني أن مانشستر سيتي سيحقق فوزا ساحقا على ريال مدريد عندما يتواجه الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، في ذهاب نصف النهائي، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 17 مايو.
ورغم التنافس التاريخي بين مانشستر يونايتد الذي لعب له واين روني، ومانشستر سيتي؛ إلا أن روني توقع أن يكون لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا المرشحين للفوز في مواجهة ريال مدريد.
وقال روني لصحيفة "التايمز": "مانشستر سيتي لن يهزم ريال مدريد فقط، سوف يسحقهم، بالطبع قد أكون مخطئا".
وأضاف: "أعتقد أن مانشستر سيتي جيد للغاية ووصلوا إلى مستوى آخر".
وأشاد روني أيضًا بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، موضحًا أن ريال مدريد لن يتمكن من إيقافه.
وسئل روني كيف سيوقف ريال مدريد هالاند؟ فقال: "حسنًا، لديهم أنطونيو روديغر، لكنني أعتقد أن هالاند سيدمرهم".
وستتكرر المواجهة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بعد أن تواجها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وفاز مانشستر سيتي على ملعبه أمام ريال مدريد في الذهاب 4/3 قبل أن يفوز ريال مدريد في الإياب 3/1 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين.
ونال ريال مدريد لقب الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا بفوزه 1/0 في النهائي على ليفربول علما أن الميرنغي أكثر ناد تتويجا بلقب المسابقة برصيد 14 لقبا، في حين يسعى مانشستر سيتي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.