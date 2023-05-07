واين روني: مانشستر سيتي سيسحق ريال مدريد

توقع اللاعب الإنجليزي السابق واين روني أن مانشستر سيتي سيحقق فوزا ساحقا على ريال مدريد عندما يتواجه الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، في ذهاب نصف النهائي، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء 17 مايو.

ورغم التنافس التاريخي بين مانشستر يونايتد الذي لعب له واين روني، ومانشستر سيتي؛ إلا أن روني توقع أن يكون لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا المرشحين للفوز في مواجهة ريال مدريد.