موسيالا يحقق رقمًا تاريخيًا مع بايرن ميونخ
أصبح جمال موسيالا أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونخ يخوض 100 مباراة مع الفريق البافاري في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بمشاركته أساسيًا أمام فولفسبورغ، اليوم الأربعاء.
في عمر 20 عامًا و297 يومًا يصبح أصغر لاعب في تاريخ البايرن يصل إلى هذا الرقم.
وكتب بايرن عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة، سابقًا، باسم (تويتر): "100 مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم".
وأضاف "جمال موسيالا، في عمر 20 عامًا و297 يومًا، يصبح أصغر لاعب في تاريخ البايرن يصل إلى هذا الرقم. تهانينا لك يا موسيالا".
ويستضيف فولفسبورغ نظيره بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، في الجولة 16 من الدوري الألماني.
ويدخل بايرن المباراة وهو وصيف الدوري، حاليًا، حيث يملك الفريق البافاري 35 نقطة في رصيده ولا تزال لديه مباراة مؤجلة.
ويتواجد فولفسبورغ في المركز التاسع بعد 15 جولة برصيد 19 نقطة فقط، جمعها من 6 انتصارات، وتعادل وحيد، و8 هزائم.