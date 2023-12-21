موسيالا يحقق رقمًا تاريخيًا مع بايرن ميونخ

ويستضيف فولفسبورغ نظيره بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، في الجولة 16 من الدوري الألماني.

ويدخل بايرن المباراة وهو وصيف الدوري، حاليًا، حيث يملك الفريق البافاري 35 نقطة في رصيده ولا تزال لديه مباراة مؤجلة.

ويتواجد فولفسبورغ في المركز التاسع بعد 15 جولة برصيد 19 نقطة فقط، جمعها من 6 انتصارات، وتعادل وحيد، و8 هزائم.