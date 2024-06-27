رسميًا: ريال مدريد يفعل بند شراء خوسيلو من إسبانيول

وكان ريال مدريد، قد ضم خوسيلو، خلال الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من إسبانيول، لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأعلن نادي إسبانيول، مساء اليوم الخميس، أن ريال مدريد، قرر ضم المهاجم خوسيلو، بشكل نهائي من خلال استخدامه بند حق الشراء في عقد الإعارة بين الطرفين.

وأصدر نادي إسبانيول بيانا رسميا قال فيه: "أبلغ ريال مدريد نادي إسبانيول أنه ينفذ الشرط الجزائي الخاص بشراء خوسيلو ماتو، المتضمن في الاتفاقية التي تم التوصل إليها قبل عام بين الناديين. لذلك، لم يعد خوسيلو لاعبًا باللونين الأبيض والأزرق".

وأضاف: "يتمنى إسبانيول له التوفيق في مغامرته الاحترافية الجديدة".