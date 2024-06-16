تدخل مروع على مهاجم ليفربول في مباراة منتخب بلاده (فيديو)
تسبب أحد مدافعي المنتخب البوليفي في أزمة كبيرة خلال مباراة منتخب بلاده الودية مع كولومبيا فجر اليوم الأحد.
وخلال إحدى الهجمات التحم المدافع البوليفي مع لويس دياز مهاجم نادي ليفربول ومنتخب كولومبيا بقوة شديدة ليسقطه أرضا وتبدأ سلسلة من الاشتباكات بين لاعبي المنتخبين.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع منتخب بوليفيا مباشرة.
وحقق منتخب كولومبيا فوزًا عريضًا على حساب بوليفيا بنتيجة 3-0، في تجربة ودية أخيرة قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة بين 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل. تقدم منتخب كولومبيا بهدف سجله جون أرياس في الدقيقة 5، ثم أضاف اللاعب جون كوردوبا الهدف الثاني في الدقيقة 25.
وأحرز لويس دياز نجم ليفربول بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة 42 من عمر المباراة.
وشهد اللقاء حالتي طرد كانتا من نصيب سيزار ماناتشو لاعب بوليفيا، ودانيال مونوز لاعب كولومبيا في الدقيقة 68.
ويخوض المنتخب الكولومبي منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا بجانب البرازيل، وباراغواي، وكوستاريكا.
ويلعب منتخب بوليفيا في المجموعة الثالثة بجانب المنتخب الأمريكي صاحب الضيافة وأيضًا منتخب أوروغواي وبنما.
ويفتتح المنتخب البوليفي مشواره بالبطولة أمام الولايات المتحدة الأمريكية يوم 23 يونيو الجاري بينما يلتقي منتخب كولومبيا منافسه باراغواي في اليوم التالي.