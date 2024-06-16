تدخل مروع على مهاجم ليفربول في مباراة منتخب بلاده (فيديو)

وحقق منتخب كولومبيا فوزًا عريضًا على حساب بوليفيا بنتيجة 3-0، في تجربة ودية أخيرة قبل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة بين 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل. تقدم منتخب كولومبيا بهدف سجله جون أرياس في الدقيقة 5، ثم أضاف اللاعب جون كوردوبا الهدف الثاني في الدقيقة 25.