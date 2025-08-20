بدأ يشعر بالغيرة.. من هو حبيب صديقة لامين يامال السابق؟ (فيديو)

كتب - نور الدين ميفراني

وسط موجة شائعات وأخبار عن علاقة المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، البالغة 24 عاما، بالنجم الشاب الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة، ظهر صديقها السابق مغني الراب الأرجنتيني تروينو ليثير المزيد من الجدل.

مغني الراب الأرجنتيني، البالغ 23 عاما، ظهر في فيديو يلمح لحبيبته السابقة نيكي نيكول ويذكر معها اسم لامين يامال، وكأنه بدأ يشعر بالغيرة في ظل أخبار تحدثت عن عودة العلاقات بينه وبين المغنية الأرجنتينية.

تروينو واسمه الحقيقي ماتيو بالاسيوس كورازينا عمره 23 عاما ولد في 25 مارس 2002، وهو مغني راب وكاتب أغان أرجنتيني معروف عالميا، اشتهر بظهوره في الجولة الغنائية الحرة برفقة بيزا راب والتي حصدت 250 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

وكان تروينو على علاقة مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول لمدة 3 سنوات وانفصلا في 2023، لكن الشائعات ربطتهما هذا الصيف بالظهور معا في مدينة بلد الوليد الإسبانية، إلا أنهما لم يؤكدا استئناف علاقتهما.

وبدأت المؤشرات تتزايد يومًا بعد يوم لتؤكد أن نيكي نيكول ولامين يامال، يعيشان قصة حب، ومؤخرًا، ظهر مقطع فيديو جديد لهما داخل فندق "ذا ميبورن ريفييرا" الفاخر في موناكو.

الصحفي الإسباني خافي هويـوس مارتينيث هو من سلط الضوء على التفاصيل التي تشير إلى وجود علاقة رومانسية بين يامال ونيكي نيكول، كما أن الصور التي شاركها كلاهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي أججت الشائعات حول احتمال وجود علاقة بينهما.

العلاقة بين يامال ونيكي نيكول ليست بجديدة، ففي يوليو الماضي، حضرت المغنية عيد ميلاد اللاعب الـ18، حيث شوهد الاثنان معًا بين المشاهير والأصدقاء، وبعدها في أغسطس، ظهرت نيكول في ملعب يوهان كرويف خلال بطولة خوان غامبر، حيث تألق يامال بتسجيله هدفين أمام فريق كومو الإيطالي، وقد رصدت الكاميرات وجودها في المنصة، محاطة بالدائرة المقربة من اللاعب.

ورغم أن أيًّا منهما لم يؤكد علنًا وجود علاقة بينهما، إلا أن التلميحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطابق منشوراتهما يوحيان بأنهما قد يعيشان قصة حب، السرية التي يحرصان عليها في إدارة علاقتهما أضفت مزيدًا من الغموض، لكن التفاصيل التي تشاركاها عبر حساباتهما أثارت اهتمام متابعيهما ووسائل الإعلام العالمية.