تقرير: الاتحاد السعودي يفاوض فابينيو لاعب ليفربول
شهد سوق انتقالات اللاعبين، هذا الصيف، صفقات متواصلة وجريئة من أندية الدوري السعودي للمحترفين، وكان ليفربول أحد أندية الدوري الإنجليزي العديدة المستهدفة.
وكشف موقع (liverpooloffside) أن نونو إسبريتو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، يستهدف دعم خط وسط فريقه بالبرازيلي فابينيو.
فابينيو قد يكون مستهدفًا من قبل الاتحاد، حيث أكدت الصحيفة أن مدرب الاتحاد نونو إسبريتو سانتو جعل لاعب ليفربول هدفًا ذا أولوية للفريق الذي أكمل بالفعل تعاقدات نغولو كانتي، وكريم بنزيما، هذا الصيف.
ولم يقدم فابينيو تافاريس أفضل موسم خلال مسيرته بعد احتلال المركز الخامس، لكن اللاعب البرازيلي الدولي، البالغ من العمر 29 عامًا، من المتوقع أن يكون جزءًا رئيسًا من خطط الموسم المقبل للمدرب يورغن كلوب.
وبالنسبة لليفربول، من الصعب تخيل تفريع الفريق من ركائزه الأساسية، وإذا تم بيع فابينيو، سيتطلب الأمر محورًا متأخرًا للبحث عن لاعب جاهز للدخول مكانه.
وبات الدوري السعودي جاذبًا للنجوم، فقد ضم النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما، ونغولو كانتي، قبل ضم البرتغالي جواو فيليبي (غوتا).
وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ونجح الأهلي بضم الحارس السنغالي إدوار ميندي من تشيلسي، وفيرمينو بعد نهاية عقده مع ليفربول.
وتعاقد النصر مع لاعب الوسط البرتغالي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، وتعاقد الاتفاق مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.