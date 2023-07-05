تقرير: الاتحاد السعودي يفاوض فابينيو لاعب ليفربول

وبالنسبة لليفربول، من الصعب تخيل تفريع الفريق من ركائزه الأساسية، وإذا تم بيع فابينيو، سيتطلب الأمر محورًا متأخرًا للبحث عن لاعب جاهز للدخول مكانه.

وبات الدوري السعودي جاذبًا للنجوم، فقد ضم النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما، ونغولو كانتي، قبل ضم البرتغالي جواو فيليبي (غوتا).

وتعاقد الهلال مع لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ونجح الأهلي بضم الحارس السنغالي إدوار ميندي من تشيلسي، وفيرمينو بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وتعاقد النصر مع لاعب الوسط البرتغالي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، وتعاقد الاتفاق مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد.