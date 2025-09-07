بث مباشر لمباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026

يسعى المنتخب الألماني بطل العالم 4 مرات إلى تدراك خسارته المدوية أمام سلوفاكيا الخميس الماضي (2 ـ 0) عندما يواجه نظيره الأيرلندي الشمالي اليوم الأحد في الجولة الثانية من تصفيات منطقة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبدأ منتخب المانشافت التصفيات بشكل كارثي عندما خسر في سلوفاكيا في أكبر مفاجآت فترة التوقف الدولي.

ولم يغب المنتخب الألماني عن نهائيات كأس العالم منذ نسخة عام 1950، إذ تأهل بانتظام منذ نسخة 1954 وحتى النسخة الأخيرة في قطر قبل 3 أعوام.

وشارك منتخب ألمانيا في كأس العالم 20 مرة حتى الآن، ليحتل المركز الثاني في قائمة المنتخبات الأكثر ظهورًا في تاريخ البطولة، خلف البرازيل حاملة الرقم القياسي.

ويلعب رفاق القائد جوشوا كيميتش اليوم، على ملعب "راين إنرجي شتايدن" في كولن، من أجل حصد أول نقاطهم ضمن المجموعة الرابعة التي تضم 4 منتخبات ويوجد ضمنها أيضا منتخبا سلوفاكيا واللكسمبورغ.

في الجولة الأولى، وبالتوازي مع انتصار سلوفاكيا على ألمانيا، حققت أيرلندا الشمالية الفوز (3 ـ 1) على حساب اللكسمبورغ على ملعب الأخير.

ويلعب المنتخب الألماني بالتشكيلة التالية:

أما منتخب أيرلندا الشمالية فاختار التشكيلة الأساسية التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: المنتخب الألماني يتقدم مبكرا بهدف لسيرج غنابري الذي ينفرد بالحارس ويتخلص من الرقابة قبل أن يسدد في الشباك.

النتيجة تتغير وتصبح (1 ـ 0) لمنتخب المانشافت الذي يبدأ المواجهة بقوة بعد "صدمة" مباراة سلوفاكيا.

الدقيقة 14: روبن كوخ يمرر كرة من مسافة بعيدة نحو جايمي ليولينغ في دفاع أيرلندا ولكن كرته لا تشكل خطرا كبيرا.

النتيجة تستمر بعد 15 دقيقة (1 ـ 0) للألمان.

الدقيقة 29: جاستن دوفيني لاعب أيرلندا يقود هجمة واعدة نحو دفاعات ألمانيا لكن محاولته تنتهي دون نتيجة.

الدقيقة 31" جاستن دونوفي أخطر لاعب في صفوف أيرلندا يوصل هجمات فريقه بمحاولة جديدة كادت تنتهي في الشباك.

الدقيقة 34: منتخب أيرلندا يدرك التعادل (1 ـ 1).

إيزاك برايس يتلقى تمريرة من جاستن دونوفي ويسدد كرته داخل مرمى ألمانيا معلنا عودة المباراة إلى نقطة البداية.

الدقيقة 39: أول رد فعل لمنتخب ألمانيا بعد تلقي الهدف الأول يأتي بعد 5 دقائق: غنابري يمرر كرة إلى ليولينغ ولكن دفاع أيرلندا يتدخل لإبعاد الخطر.

الدقيقة 45 +2: ديفيد روم يهز شباك أيرلندا ولكن الحكم المساعد يلغي الهدف ويعلن عن تسلل ضد مهاجم ألمانيا.

الدقيقة 45 +3: نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل (1 ـ 1).