عصابة مسلحة تسرق أسطورة إيطاليا أثناء مباراة إسبانيا
تعرض روبرتو باجيو، أسطورة منتخب إيطاليا، لموقف صعب أثناء مشاهدته مباراة إسبانيا ليلة أمس الخميس، في الفيلا الخاصة به.
وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن تعرض روبرتو باجيو لمداهمة من عصابة مسلحة تتكون من 5 أفراد قامت بسرقته أثناء مشاهدته لقاء إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وخسر منتخب إيطاليا على يد إسبانيا بنتيجة 0-1 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
ولكن خسارة الأزوري لم تكن سبب معاناة باجيو الذي فوجئ بعصابة مسلحة من 5 أشخاص على الأقل باقتحام الفيلا الخاصة به.
قام أحد اللصوص بضرب باجيو على جبهته بأسفل البندقية وحبسه في غرفة مع عائلته.
وقامت العصابة بنهب الأشياء الثمينة ثم غادرت الفيلا قبل أن يحرر باجيو نفسه عن طريق كسر الباب واتصل بالشرطة التي تدخلت وحصلت على الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة بالفيديو.
وخضع النجم السابق للمنتخب الإيطالي بعد ذلك للعلاج في غرفة الطوارئ بأحد المستشفيات عقب تعرضه لجروح في وجهه ولم يصب باقي أفراد الأسرة.