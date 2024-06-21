عصابة مسلحة تسرق أسطورة إيطاليا أثناء مباراة إسبانيا

تعرض روبرتو باجيو، أسطورة منتخب إيطاليا، لموقف صعب أثناء مشاهدته مباراة إسبانيا ليلة أمس الخميس، في الفيلا الخاصة به.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية عن تعرض روبرتو باجيو لمداهمة من عصابة مسلحة تتكون من 5 أفراد قامت بسرقته أثناء مشاهدته لقاء إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وخسر منتخب إيطاليا على يد إسبانيا بنتيجة 0-1 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".