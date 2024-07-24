كشف محسن المعادي، وكيل أعمال المغربي يحيى عطية الله، ظهير أيسر سوتشي الروسي، موقف اللاعب من عروض الأندية المصرية التي تلقاها الفترة الماضية خاصة من الأهلي المصري لضمه في الميركاتو الصيفي.

وكان النادي الأهلي قد أعاد فتح ملف التعاقد مع يحيى عطية الله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه الموسم المقبل، في ظل وجود نقص في الجبهة اليسرى منذ إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس.

وقال محسن المعادي في تصريحات تلفزيونية: "تلقينا محادثات من فرق مصرية وروسيا وأوروبا، وفريقه الروسي هو من يمتلك عقد اللاعب وسننظر لمصلحة يحيى، وتلقينا مكالمات بالفعل من الأهلي المصري لضم يحيى عطية الله، ولا أعلم تفاصيل العرض المالي المقدم من الفريق الأحمر وهذه أمور سرية، ولدينا اجتماع خلال اليومين المقبلين مع ناديه الروسي لحسم مصير يحيى عطية الله".

وأضاف: "كل يوم نتلقى اتصالات من أندية أوروبية، واسم الأهلي غني عن التعريف ولنا الشرف التعاون مع الفريق الأحمر".

وتابع: "هناك 3 فرق كبيرة تتنافس على ضم يحيى عطية الله بجانب الأهلي والزمالك، وبيراميدز ليس من بينها، وهناك عروض سعودية وروسية ورواتب مغرية لضم اللاعب، والعرض الأنسب للنادي الروسي سيتم الموافقة عليه".

وكان عطية الله قد غادر معسكر فريقه سوتشي ليعود إلى المغرب، حيث كشف أندريه أورلوف، المدير الرياضي للنادي الروسي، مؤخرا أن النادي لم ينجح في التواصل مع اللاعب.

ووفقا لعدة تقارير، فإن يحيى عطية الله يمتلك بند شرط جزائي في عقده يمكن لأي نادٍ دفعه لضم اللاعب المغربي حال هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى، وهو ما حدث بنهاية الموسم الماضي.

وانضم عطية الله قادما من الوداد إلى سوتشي في يناير الماضي وخاض فقط 11 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.