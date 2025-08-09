رسميا.. اتحاد الكرة الليبي يكشف مواعيد وملاعب نصف نهائي ونهائي الكأس

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن مفاجأة كبرى بشأنة استكمال منافسات كأس ليبيا لموسم 2024 ـ 2025 التي كان من المقرر أن تدور في مدينة ميلانو الإيطالية التي تحتضن مرحلة سداسي التتويج بلقب دوري المحترفين.

وشهدت منافسات مرحلة السداسي الحاسمة للتتويج بالدوري مشاكل كبرى وأحداث عنف وفوضى بين اللاعبين في أكثر من مباراة، وهو ما دفع الاتحاد الليبي للعبة إلى العدول عن استكمال الموسم الرياضي في إيطاليا.

وأفاد الاتحاد أنه توصل لاتفاق مع الأندية الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس ليبيا على إقامة مباريات هذا الدور داخل البلاد، وتحديداً في مدينتي طرابلس وبنغازي يوم 16 أغسطس الجاري.

ووفقاً لجدول مباريات الدور نصف النهائي، سيستضيف ملعب طرابلس الدولي مواجهة الأهلي بنغازي والأخضر، فيما يحتضن ملعب بنغازي الدولي لقاء القمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد.

وأعلن اتحاد الكرة في اجتماعه مع النوادي الأربعة أنه يتمسك باللوائح الخاصة بمسابقة الكأس مع دعوته إلى التهدئة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد سواء في المرحلة الأولى أو في سداسي التتويج.

وينتظر أن يعقد الاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعا حاسما يوم 17 أغسطس الجاري، أي بعد يوم من منافسات نصف النهائي للإعداد لنهائي الكأس المنتظر إجراؤه خارج ليبيا وفق مصادر من الاتحاد.

ويدرس الاتحاد إقامة مباراة نهائي الكأس في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس إما في تونس أو الجزائر، وفي حال تعذر ذلك سيتم إجراؤها محلياً في بنغازي أو في العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن الجولة الأخيرة من منافسات سداسي التتويج التي تقام في إيطاليا تدور غدا الأحد وتجمع مباراة القمة الحاسمة في تحديد وجهة اللقب بين المتصدر الأهلي طرابلس (10 نقاط) والهلال بنغازي (8 نقاط).