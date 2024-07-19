بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إجراءات انضباطية بعدما ردد قائد منتخب إسبانيا ألفارو موراتا ولاعب الوسط رودري هتاف "جبل طارق إسبانية" خلال الاحتفال بالفوز ببطولة أوروبا للعبة 2024.

اتحاد كرة القدم في جبل طارق، كان قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أمس الخميس بسبب تلك الهتافات.

وقال اليويفا اليوم الجمعة إنه عيّن مفتشا للأخلاقيات والانضباط للنظر في الهتافات وتقييم ما إذا كانت مخالفة للوائح الانضباط.

وأقامت إسبانيا احتفالات في العاصمة مدريد يوم الاثنين الماضي بعد الفوز 2-1 على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا، حيث ردد لاعبون بينهم القائد ألفارو موراتا ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي: "جبل طارق إسبانية".

وتعد جبل طارق من أقاليم ما وراء البحار التابعة للسيادة البريطانية، وعندما لفت موراتا انتباه رودري إلى أنه يلعب لصالح ناد إنجليزي، رد "لا أهتم". وقال اتحاد الكرة في جبل طارق إن مقطع الفيديو أثار "غضبا واستياء وإحباطا".

وتنازلت إسبانيا عن جبل طارق لصالح بريطانيا في 1713، لكنها تطالب بعودتها.

وقال اتحاد جبل طارق لكرة القدم، إن الهتافات "استفزازية للغاية ومهينة بطبيعتها"، وإن تصرف اللاعبين يخالف لوائح اليويفا المتعلقة بالانضباط.

ويحتل منتخب جبل طارق المركز 198 في تصنيف الفيفا الشهري للمنتخبات، والذي صدر اليوم الخميس 18 يوليو الجاري.