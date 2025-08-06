إيقاف "بطل" فضيحة السوبر التونسي وحرمانه من القائمة الدولية

قررت لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم إيقاف الكم حسام بولعراس عن إدارة المباريات والتراجع عن إلحاقه بقائمة الحكام الدوليين، وذلك بعد أدائه المثير للجدل في نهائي كأس السوبر التونسي بين فريقي الترجي والملعب الأحد الماضي.

وأثار بولعراس زوبعة قوية من ردود الأفعال الغاضبة لا فقط في الملعب التونسي وإنما في كامل الأوساط الكروية في تونس بعد ارتكابه أخطاء فادحة وصفها الملاحظون بالفضيحة المدوية خلال نهائي السوبر الذي فاز فيه الترجي على الملعب التونسي (1 ـ 0).

وكان بولعراس منح الترجي ركلة جزاء أجمع كل الملاحظين أنها غير شرعية، وأحرز منها نجم الفريق يوسف بلايلي هدف المباراة الوحيد، كما تغاضى الحكم عن عديد المخالفات للملعب، ولم يشهر البطاقة الحمراء في وجه بلايلي رغم أن الصور أظهرت الأخير وهو يتوجه لحكم المباراة بعبارات نابية وشتائم قوية.

وقررت لجنة الحكام التي اجتمعت بحسام بولعراس أمس الثلاثاء لمساءلته بشأن أدائه المخيب في النهائي، فرض عقوبة الإيقاف ضد بولعراس إلى أجل غير مسمى ومنعه من إدارة أية مباراة لمدة مفتوحة، بجانب حرمانه من القائمة الدولية.

وحضر بولعراس أمس الثلاثاء أمام لجنة المتابعة في لجنة الحكام بالاتحاد التونسي للعبة وأجاب عن أسئلة رئيس اللجنة جمال الحيمودي ومساعديه، وقالت مصادر لـ"إرم نيوز" إن بولعراس أعلم منظوريه بأنه لم يطلع على القوانين الجديدة بشأن إعلانه عن ركلة جزاء.

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أما بخصوص بقية الأخطاء فقد اعترف بوقوعه في أكثر من هفوة وأرجع ذلك إلى عدم جاهزيته الذهنية للمباراة.

ولن يكون بولعراس بالتأكيد ضمن قائمة حكام الساحة الذين سيديرون مباريات الجولة الافتتاحية للدوري التونسي للمحترفين يومي السبت 9 والأحد 10 أغسطس الجاري، كما أن العقوبة المفروضة عليه قد تتواصل حتى شهر نوفمبر 2025.

وفضلا عن ذلك، لن يتم إلحاق حسام بولعراس بالقائمة الدولية للحكام التي كان يتأهب للانضمام لها بداية من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر المقبل.

وقال مصدر قريب من لجنة الحكام لـ"إرم نيوز" إن مباراة نهائي كأس السوبر بين الترجي التونسي والملعب كانت اختبارا رسميا وأخيرا لحسام بولعراس للانضمام للقائمة الدولية، غير أن مجريات المباراة دفعت لجنة الحكام إلى سحب اسمه رسميا من القائمة قبل نحو 3 أشهر من الإعلان عنها.