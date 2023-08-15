كيبا يتحدث عن سر اختياره الانضمام لريال مدريد وارتداء رقم "25"
تحدث الإسباني، كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى فريق ريال مدريد، عن سر اختياره الانضمام للنادي الملكي قادمًا من تشيلسي، رغم امتلاكه عروضا أخرى، وسر ارتداء القميص رقم 25.
وانضم كيبا إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، معارًا من تشيلسي لمدة موسم، وذلك بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.
ومن المقرر أن يرتدي كيبا القميص رقم "25" مع الميرنغي، حسب الصورة التي نشرها النادي للحارس مع الرئيس فلورنتينو بيريز.
وقال كيبا في المؤتمر الصحفي: "أقدم كل الدعم لأردا غولر وتيبو كورتوا وإيدر ميليتاو، لأنهم يمرون بأصعب لحظة في كرة القدم".
وأضاف: "هدفي هو تقديم أفضل ما لدي لصالح ريال مدريد، وأن أكون جزءاً من النادي، فهو فخر كبير أردته طوال مسيرتي، وتحقيق الألقاب هو هدفي لجعل أسطورة النادي الملكي أكبر".
وتابع: "كانت لدي العديد من العروض الأخرى من أندية كبرى، لكن عندما جاء عرض ريال مدريد لم أتردد، وافقت على الفور للانتقال إلى ملك دوري أبطال أوروبا، وهذه جملة قلتها من قبل خلال تواجدي مع تشيلسي وأؤكدها الآن".
وأوضح: "لدي دائمًا زملاء في ريال مدريد، خاصة في تجمعات المنتخب الوطني وأعتقد أن كل ما نراه من الخارج هو نفسه داخل ريال مدريد، الأمور هنا غاية في الروعة من حيث التنظيم والاحترافية بين الجميع".
وعن اختياره للرقم "25"، أشار: "لقد اخترت هذا الرقم لأن الرقمين 1 و13 غير متاحين، وأريد أن أبدأ طريقي به مع ريال مدريد، وسأفعل كل شيء بهذا الرقم".
وأردف: "أتمنى الاستمرار في ريال مدريد بعد الإعارة، لدينا الوقت لتقييم كل شيء وسنرى ما سيحدث بعد ذلك لكنني أثق في نفسي".
واختتم: "لقد قضيت 5 سنوات في تشيلسي، نادٍ عظيم وكل عام كنا نقاتل من أجل الألقاب، لعبت مع العديد من اللاعبين الرائعين، وفزت بالألقاب ودائمًا ما أرى أنها كانت سنوات إيجابية في مسيرتي".