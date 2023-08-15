كيبا يتحدث عن سر اختياره الانضمام لريال مدريد وارتداء رقم "25"

تحدث الإسباني، كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى فريق ريال مدريد، عن سر اختياره الانضمام للنادي الملكي قادمًا من تشيلسي، رغم امتلاكه عروضا أخرى، وسر ارتداء القميص رقم 25.

وانضم كيبا إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، معارًا من تشيلسي لمدة موسم، وذلك بعد إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يرتدي كيبا القميص رقم "25" مع الميرنغي، حسب الصورة التي نشرها النادي للحارس مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

وقال كيبا في المؤتمر الصحفي: "أقدم كل الدعم لأردا غولر وتيبو كورتوا وإيدر ميليتاو، لأنهم يمرون بأصعب لحظة في كرة القدم".