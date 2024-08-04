في تصرف مثير.. محمد صلاح يداعب مدربة ليفربول بعد استبداله (فيديو)

قام محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي بتصرف مثير للجدل خلال مواجهة فريقه لنظيره مانشستر يونايتد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، فجر الأحد، ضمن المعسكر التحضيري للفريقين للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليفربول فوزا ثمينا على غريمه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الودية التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك صلاح في التشكيل الأساسي للفريق، وصنع الهدف الثاني، وساهم في الثالث قبل خروجه في الدقيقة 65 من أحداث المباراة.

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وخلال خروجه من الملعب والذهاب لدكة البدلاء، قام صلاح بمداعبة ميشيل هودسون، وهي أخصائية اللياقة البدنية بالفريق، بإزاحة شعرها من أمام وجهها، وهو التصرف الذي التقطته عدسات المصورين، وأثار جدلا بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وانضمت ميشيل هودسون إلى الجهاز الفني لفريق ليفربول بداية موسم 2020-21، حيث عملت في القسم الطبي للنادي كمدلكة.

ولم يسدد محمد صلاح أي كرة على مرمى مانشستر يونايتد، مع مراوغتين ناجحتين من أصل 4 محاولات.

إجمالي لمسات الكرة 28، ولكن التمريرات الصحيحة كانت بنسبة 76%، وفقد الكرة 5 مرات في الالتحامات الثنائية من أصل 5.

يونايتد خاض 4 مباريات ودية قبل هذه، حيث خسر أمام روزنبورغ النرويجي 1-0، ثم هزم رينجرز الإسكتلندي 2-0، ثم خسر أمام آرسنال 2-1، ثم فاز على ريال بيتيس 3-2.

وهذه الودية كانت الأخيرة، قبل الصدام المرتقب أمام مانشستر سيتي في درع الاتحاد الإنجليزي مع انطلاق الموسم الجديد، في 10 أغسطس الجاري.

أما ليفربول، فخاض وديتين قبل هذه، حيث هزم ريال بيتيس 1-0، وآرسنال 2-1.

ويخوض ليفربول ودية أخيرة أمام إشبيلية يوم 11 أغسطس، قبل افتتاح منافساته في الدوري الإنجليزي بمواجهة إبسويتش تاون الصاعد حديثا يوم 17 أغسطس.