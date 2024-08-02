حقق المنتخب الأولمبي الإسباني فوزا عريضا (3 ـ 0) على نظيره الياباني في ثاني مباريات الدور ربع نهائي لأولمبياد باريس 2024 اليوم الجمعة، ليضرب موعدا مع نظيره المغربي في نصف النهائي.

ونجح نجم برشلونة، فيرمين لوبيز، المتوج حديثا بلقب كأس أمم أوروبا مع منتخب لاروخا في وضع بلاده في المقدمة بسجيله الهدف الأول، بعد مرور 11 دقيقة على بداية المباراة بعد تمريرة من زميله باو كوبارسي.

وسجل المنتخب الياباني هدف التعادل في الدقيقة 40 من الشوط الأول عن طريق ماو هوسويا، قبل إن يتم إلغاؤه بعد مراجعة اللقطة في شاشة حكم الفيديو المساعد التي أثبتت وجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة 73 من المباراة، عاد فيرمين لوبيز مرة أخرى ليسجل هدفا من أروع أهداف الأولمبياد، ويضع منتخب بلاده على مشارف الدور نصف النهائي.

وقبل نحو 4 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، قضى فابيان رويز على آمال اليابانيين في العودة في المباراة بتسجيله الهدف الثالث.

ويلتقي منتخب إسبانيا الأولمبي، حامل الميدالية الذهبية في نسخة برشلونة 1992، في الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم نظيره المغربي يوم الإثنين المقبل 5 أغسطس.