طرد مباشر.. تدخل جنوني من لاعب مايوركا على حارس برشلونة (فيديو)

تلقى مهاجم نادي مايوركا وداد موريكي بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام برشلونة في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الإسباني اليوم السبت.

وشهد الشوط الأول من مواجهة الجولة الافتتاحية بين ريال مايوركا وبرشلونة إثارة كبيرة وكانت 39 دقيقة فقط كافية لتشهد أطوار المواجهة أكثر من منعطف سواء بالأهداف أو اللقطات الفنية أو البطاقات الصفراء والحمراء.

وبدت لقطة تدخل مهاجم منتخب كوسوفو وريال مايوركا وداد موريكي مع حارس برشلونة خوان غارسيا اللقطة الأكثر إثارة للجدل والتفاعلات على منصات التواصل.

وشهدت المباراة طرد مدافع مايوركا مانو مورلانس في الدقيقة 33 بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية ما كان يساوي بطاقة الطرد بعد تدخل قوي على لامين يامال.

وتواصلت المنعطفات في مباراة مايوركا وبرشلونة بعد أن أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة ضد موريكي لاعب ريال مايوركا بعد تدخل قوي ومتهور على الحارس غارسيا.

وفي الدقيقة 38، تدخل موريكي برفع قدمه عاليا في وجه حارس برشلونة الذي أراد إبعاد الكرة ولكن مهاجم كوسوفو وجه له ضربة قوية على الوجه سقط على إثرها.

وبعد التثبت من اللقطة، رفع الحكم مونويرا بطاقة حمراء مباشرة في وجه موريكي ليصبح عدد لاعبي صاحب الأرض 8 وحارس مرمى.

واستوجبت لقطة التدخل العنيف من موريكي تجاه الحارس خوان غارسيا العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) لاتخاذ القرار.

وأكد الحكم الدولي السابق، بارينيشيا مونتيرو، أن طرد موريكي مستحق، وأضاف في تعليق على اللقطة لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "هذا الموسم، أولت اللجنة الفنية للحكام اهتمامًا خاصًا بحماية اللاعبين".

وتابع: "يجب على الحكم أن يأخذ في الاعتبار منطقة الجسم التي تصطدم بها مسامير الحذاء وقوتها وسرعتها، والأهم من ذلك، خطر الإصابة."

ويتقدم برشلونة في الشوط الثاني من المباراة (2 ـ 0) على حساب مضيفه مايوركا بهدفي رافينيا وفيران توريس.