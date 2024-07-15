نهائي "يورو 2024" بلغة الرموز.. ثنائي مخيب للآمال ولقطة سينمائية

نشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا لها عن أداء اللاعبين المشاركين في نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" والمدربين وكافة عناصر اللعبة.

وتميز التقرير بكونه يروي قصة النهائي المثير، ولكن بلغة الرموز التي يتم استخدامها بشكل يومي على الهواتف الذكية من قبل الجماهير.

دعونا ننقل لكم كيف كانت وجهة نظر الصحيفة في المباراة، بلغة الرموز:

رمز "البطل" - 😎

كان الأفضل في تلك المباراة بعيون صحيفة "ماركا" هو أويارزابال صاحب هدف الفوز الذي جاء في اللحظات الأخيرة.

الصحيفة قارنت اللاعب بالثنائي مارسيلينيو بطل عام 1964 وفيرناندو توريس في 2012 أصحاب الانتصارات الثلاثة السابقة لإسبانيا في اليورو.

رمز "المخيب للآمال" - 🤦

منحت الصحيفة ذلك الرمز للثنائي غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، ومعه المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي على الأداء المحبط في الشوط الأول.

ووصفت ما قاما به بلعبة الشطرنج، حيث كان كل طرف متحفظًا، ويخشى الآخر وهو ما أنتج شوطًا أولًا سيئًا.

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رمز السؤال - 🤔

اللاعب الذي كان محل سؤال الصحيفة هو مارك كوكوريلا الذي ترك مركزه في وقت غريب، وتقدم للضغط في كرة الفوز بها كان صعبًا.

ومن تلك الكرة بالتحديد جاء الهدف الوحيد للمنتخب الإنجليزي، وسألت الصحيفة، لماذا تقدم كوكوريلا من الأساس؟!

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رمز السرعة - 🏎️

حصد نيكو ويليامز هذا الرمز، ليس فقط لكونه أسرع اللاعبين في الملعب، ولكن لسرعته الكبيرة في التحول الهجومي بكرة الهدف الأول.

فاللاعب الشاب ظهر من العدم فجأة في كرة كانت بعيدة عليه، لكن تحركه السريع وانتظار لامين يامال لظهوره كانا كفيلين بحسم الهدف الأول في المباراة.

رمز "المصاب" - 🤕

ناله أفضل لاعب في البطولة، رودري الذي غادر المباراة بشكل مبكر بسبب إصابته، وتوقع البعض أن تنقلب الأمور لصالح إنجلترا، لكن هذا لم يحدث.

رودري كان من أهم نجوم المنتخب الإسباني خلال البطولة، وتوَّج ذلك بفوزه بجائزة أفضل لاعب فيها.

رمز "السينما" - 🎦

منحت الصحيفة ذلك الرمز لصاحب أفضل إنقاذ في اليوم وهو نجم المنتخب الإسباني داني أولمو، الذي منع المنتخب الإنجليزي من تعديل النتيجة في وقت صعب للغاية.

إنقاذ أولمو من على خط المرمى في ذلك الوقت هو لقطة سينمائية بجدارة يستحق عليها الثناء لفترة طويلة.

رمز "البركان" - 🌋

اختارت الصحيفة النجم ألفارو موراتا، مهاجم المنتخب الإسباني، ليتم منحه ذلك الرمز، بعد تصريحه الذي أدلى به في دور المجموعات حول عدم تسجيله لأهداف مجددًا مقابل فوز إسبانيا باللقب.

موراتا لم يكن جادًّا بالطبع بشأن عدم التسجيل مرة أخرى، لكن نبوءته قد تحققت، ورغم أن مستواه كمهاجم لم يكن الأفضل، لكن كلاعب في المجموعة أسهم بشكل واضح في تحقيق اللقب.

رمز "الرزنامة" - 📅

أسدلت الصحيفة الستار على بطولة اليورو، وبدأت تحسب متى ستشاهد جماهير إسبانيا منتخبها مجددًا.

فكتبت عن المباريات المقبلة لبطل أوروبا، والتي ستكون في الخامس من سبتمبر ضد صربيا في بلغراد، وبعدها بثلاثة أيام في جنيف ضد سويسرا.

وأوضحت أن أول مباراة لأبطال أوروبا في إسبانيا ستكون في أكتوبر المقبل، ضد الدنمارك، وبعدئذ في قرطبة ضد صربيا.