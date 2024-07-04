واصل الأهلي انتصاراته المحلية مطاردا بيراميدز على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن تفوق على ضيفه الداخلية 4-1 اليوم الخميس في ختام مباريات الجولة 29 للمسابقة.

واكتفى الأهلي بأربعة أهداف بعد أن أهدر لاعبوه العديد من الفرص التي كانت ستجعل النتيجة أكبر.

تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 35 سجله الفلسطيني وسام أبو علي الذي استقبل عرضية متقنة من حسين الشحات ليضع أبو علي الكرة في قلب شباك الحارس رمضان مصطفى.

وضاعف أبو علي النتيجة للأهلي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء احتسبها مصطفى عثمان حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي أكدت وجود لمسة يد على معاذ الحناوي مدافع الداخلية.

وعزز إمام عاشور تقدم الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 60 بعد أن تلقى عرضية على حدود منطقة جزاء الداخلية من حسين الشحات ليسدد عاشور كرة قوية تصطدم بالقائم الأيمن وتسكن الشباك.

وقلص البديل محمود كوكا النتيجة للداخلية في الدقيقة 90 مستغلا خطأ من رامي ربيعة مدافع الأهلي.

وسجل عاشور الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وألغت تقنية الفيديو هدفا للأهلي سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 14 بسبب التسلل.

كما سدد عبد القادر في الدقيقة 37 كرة اصطدمت بعارضة مرمى الداخلية إلى خارج الملعب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة محتلا المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر برصيد 65 نقطة، ولكن من 26 مباراة وللأهلي أربع مباريات مؤجلة.

وبات الداخلية قريبا للغاية من الهبوط للدرجة الثانية بعد أن واصل تذيل المسابقة في المركز 18 والأخير برصيد 19 نقطة من 29 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: