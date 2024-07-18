فجر الإيفواري نيكولاس بيبي، المهاجم السابق لنادي أرسنال الإنجليزي مفاجأة مدوية في الأوساط الكروية الأوروبية عندما قال إن ناديه السابق فرض عليه شرطا غريبا عندما كان يعتزم الخروج في صائفة 2023..

وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال بيبي إن مسؤولي أرسنال قدموا شرطا غريبا من أجل عرقلة عملية انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين..

وانتقل بيبي (29 عاما) في 2019 إلى أرسنال الإنجليزي قادما من ليل الفرنسي بصفقة قياسية في تاريخ النادي اللندني قدرت بثمانين مليون يورو بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

وفي 2022، أعار أرسنال لاعبه إلى نيس الفرنسي، قبل أن ينتقل في الصيف المضي إلى طرابزون سبور التركي بعد فسخ عقده قبل نهايته بعام.

وقال بيبي : "وافق أرسنال على فسخ عقدي بعد إنتهاء فترة الانتقالات في أوروبا، وعندئذ لم يتبق لي سوى الدوريات الخليجية و الدوري التركي لكنهم وافقوا على فسخ العقد بشرط أن لا أنضم إلى الدوري السعودي لأمور تتعلق بصورة النادي وسمعته حسب زعمهم".

وأضاف: "طلبوا مني عدم اللعب في السعودية، وفي النهاية حصلت على عرض من طرابزون سبور، لقد سلبوا شغفي بكرة القدم".

وخلال مسيرته مع أرسنال لعب بيبي 112 مباراة وسجل 27 هدفا.