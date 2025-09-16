الذكاء الاصطناعي يحسم الجدل بين ديمبلي ويامال ويكشف الفائز بالكرة الذهبية

فجّرت شركة فرنسية متخصصة في الذكاء الاصطناعي ضجة قوية اليوم الثلاثاء عندما نشرت ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2025، التي ستمنح لأفضل لاعب في أوروبا للعام الحالي.

وقبل 6 أيام من الموعد الحاسم للإعلان عن اللاعب المتوج بالكرة الذهبية وذلك في مسرح "شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين المقبل 22 سبتمبر الجاري، أعلنت شركة "أفيزيا" للبيانات والذكاء الاصطناعي الفرنسية (AVISIA) عن هوية أفضل لاعب في العالم لعام 2025 وهوية وصيفه وصاحب المركز الثالث.

وتستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للإعلان عن صاحب أعرق وأضخم جائزة رياضية فردية من بين قائمة محدودة من المرشحين يتزعمها دون منازع الفرنسي عثمان ديمبلي بطل أوروبا مع باريس سان جيرمان، والأيقونة لامين يامال لاعب برشلونة المتوج بثلاثية محلية في الموسم الماضي.

وأصدرت شركة البيانات والذكاء الاصطناعي الفرنسية (AVISIA) توقعاتها العلمية حسب معطيات دقيقة لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 عبر مؤشر (AVISIA) للاعبين.

ووفقًا للمعطيات التي أوردتها شركة الذكاء الاصطناعي، بعد وضع أرقام ومعلومات وإحصائيات دقيقة للاعبين،سيكون عثمان ديمبيلي صاحب الكرة الذهبية 2025 بعد أن حقق نسبة 72% للفوز بالجائزة، يليه لامين يامال (56%) والبرتغالي فيتينيا (40%).

ويأخذ النموذج في الاعتبار الأداء الفردي والجماعي، وسجلات اللاعبين، والتأثير التاريخي لنظام التصويت أي ما حققه اللاعبون طوال الفترة الماضية.

ومنذ تتويج النجم الإسباني رودري، لاعب خط وسط مانشستر سيتي بالجائزة العام الماضي، على نحو مفاجئ على حساب فينيسيوس جونيور، فجرت مقاييس منح الكرة الذهبية ضجة قوية ودفعت حتى أندية مثل ريال مدريد لمقاطعة الحفل السنوي.

وجدد الفريق الملكي مقاطعته لحفل الكرة الذهبية لفرانس فوتبول للعام الجاري وقرر عدم السفر لباريس لحضور مراسم التتويج وفق ما أوردته تقارير قريبة من النادي.