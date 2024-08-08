أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، أخبر المسؤولين برحيله عن الفريق والاعتذار عن الاستمرار في العمل، بعد الخسارة القاسية أمام المغرب.

سجل المغرب هدفين في الشوط الأول ورباعية في الشوط الثاني ليفوز 6-صفر على مصر في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس اليوم الخميس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن جمال علام رئيس اتحاد الكرة طلب من ميكالي عدم التسرع في القرار والصبر إلى حين العودة إلى مصر.

وتابع أن ميكالي يشعر بالحزن من نتيجة مباراة المغرب، ولكن طلب من إدارة اتحاد الكرة عدم تحمله المسؤولية خاصة أن طلباته لم تُنَفَّذ.

وأتم أن ميكالي أخبر اللاعبين والجهاز المعاون برحيله عن المنتخب الأولمبي.

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وتعرضت مصر لأول هزيمة في الوقت الأصلي بالبطولة، لكنها عادلت رغم ذلك أفضل نتيجة لها في الأولمبياد باحتلال المركز الرابع كما فعلت في عامي 1928 و1964.

وتناوب عبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي وبلال الخنوس وأكرم النقاش وأشرف حكيمي على تسجيل سداسية الانتصار التي منحت المغرب أول ميدالية عربية في كرة القدم الأولمبية.

وكان الإرهاق واضحا على أداء مصر، بسبب خوضهم مباراتين في مرحلة خروج المغلوب أمام باراجواي وفرنسا امتدتا إلى أشواط إضافية.