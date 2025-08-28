يانيك سينر يهزم بوبيرين ويتأهل للدور الثالث من بطولة أمريكا للتنس

واصل يانيك سينر انطلاقته في مشوار الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وتغلب 6-3 و6-2 و6-2 على الأسترالي أليكسي بوبيرين الخميس ليصعد على حسابه إلى الدور الثالث ويرسل تحذيرا لمنافسيه على اللقب في نيويورك.

وكان من المتوقع أن يواجه المصنف الأول عالميا، والذي يسعى لأن يصبح أول لاعب يحتفظ باللقب في فلاشينغ ميدوز منذ أن فاز روجر فيدرر بآخر ألقابه الخمسة في 2008، اختبارا صعبا أمام منافس عنيد لكنه حقق الفوز دون عناء.

وحقق سينر الانتصار 23 على التوالي في مبارياته على الملاعب الصلبة بالبطولات الكبرى ليرفع رصيده إلى 41 فوزا مقابل 9 هزائم معادلا الرقم الذي حققه فيدرر في أول 50 مباراة له على هذه الملاعب في البطولات الكبرى.

وقال سينر الذي سيواجه الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 27 في الدور المقبل "بالطبع أحاول أن أقدم أفضل ما لدي".

وأضاف "مباريات الدور الأول دائما ما تكون مختلفة مقارنة بالأدوار اللاحقة أنا سعيد للغاية بأنني تمكنت من التحكم في المباراتين بأفضل شكل ممكن. عندما تكون متقدما بمجموعتين... تحاول تقديم أفضل ما لديك".

وتعثر بوبيرين، الذي وصل إلى ملعب آرثر آش على أمل الإطاحة بحامل اللقب للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على نوفاك ديوكوفيتش قبل 12 شهرا، بشكل كبير في وقت مبكر عندما تقدم سينر 4-1.

وحسم سينر المجموعة الأولى عبر إرساله ثم طلب من المعالج قص الضمادات على قدمه اليمنى خلال الاستراحة قبل أن يستأنف اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مهمته أمام المصنف 36 عالميا.

وأجبر المصنف الأول منافسه بوبيرين على ارتكاب خطأ ليكسر إرساله مبكرا في المجموعة الثانية ورغم أنه واجه بعض المقاومة أثناء إرساله في الشوط السادس فإنه فاز بسهولة بالمجموعة بعد أن استبدل ضرباته القوية بضربة ضعيفة عند الشبكة في نقطة المجموعة.

وسيكون لدى سينر، في بطولة أمريكا المفتوحة التي توج بلقبها في 2024، فرصة لمعادلة منافسه الأبرز كارلوس ألكاراز برصيد خمسة ألقاب في البطولات الكبرى لكل منهما، وذلك في حال استمراره في الدفاع عن لقبه بنجاح حتى النهاية.