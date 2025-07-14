تقديم رائع لنجم ريال مدريد مع فريقه الجديد (فيديو)

قدم نادي ألبا سيتي الإسباني، مساء الاثنين، لاعبه الجديد خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد، بطريقة رائعة.

ورحل فاييخو صاحب الـ28 عاماً عن صفوف ريال مدريد بعد أن انضم إلى فريق العاصمة في يوليو 2015 قادماً من ريال سرقسطة.

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وخاض فاييخو عدة تجارب على سبيل الإعارة مع سرقسطة وآنتراخت فرانكفورت الألماني وولفرهامبتون الإنجليزي وغرناطة الإسباني.

ولعب المدافع الدولي الإسباني 35 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل هدفاً وصنع آخر قبل رحيله عن الفريق.

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وأعلن نادي ألبا سيتي الناشط في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا تعاقده مع فاييخو رسمياً لتدعيم صفوفه أملاً في الصعود إلى الليغا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإسباني عبر منصة إكس مقطع فيديو يظهر خلاله المئات من مشجعي النادي يتجمعون حول شاشة يظهر خلالها فاييخو وهو يوقع باسمه ويعلن انضمامه للفريق.

ونال تقديم فاييخو تفاعلاً كبيراً من جانب جماهير ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي دعموا لاعبهم السابق.

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وكان ألبا سيتي قد تعاقد مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه بضم أنطونيو بويرتاس وفيكتور فالفيردي لاعب فياريال ودييغو مارينو حارس مرمى غرناطة وجوناثان غوميز ظهير أيسر باوك اليوناني.