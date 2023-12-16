من هو "رجل المعجزات" الذي لجأ له هالاند لمساعدته في تسريع عمليه تأهيله؟
كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، يسارع الزمن من أجل تأهيله للحاق بالمشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقام حاليا في السعودية.
ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع أوراوا الياباني في نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يواجه الفائز منهما مع الفائز من مباراة الأهلي وفلومينينسي في نهائي البطولة، يوم الجمعة المقبل.
وكشفت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم السبت، أن هالاند لجأ إلى "رجل المعجزات" في محاولة لتسريع عودته من الإصابة ومساعدة مانشستر سيتي على الفوز بكأس العالم للأندية.
وأوضحت الصحيفة أن هالاند قام برحلة إلى إسبانيا هذا الأسبوع لمقابلة اللبناني الأمريكي جون حداد، وهو أخصائي ميكانيك حيوية ومعالج حركي ويستخدم أساليب غير تقليدية إلى حدًّ ما في علاج الرياضيين.
وحداد، صائغ المجوهرات السابق الذي نشأ في لوس أنجلوس، أطلق عليه الإعلام النرويجي لقب "رجل المعجزات"؛ بسبب عمله مع هالاند سابقا في عام 2020 عندما ساعده في تعافيه السريع من مشكلة في الورك.
كما يطلق حداد على نفسه أيضًا اسم "السيد المصلح" أو "Mr Fix" لسجلّه الحافل من المساعدة في تعافي الرياضيين من مشاكل بيوميكانيكية مزعجة.
ويُعرف حداد بطرق تدريبه غير التقليدية، وتضم منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من التدريبات في الكيك بوكسينغ.
كما أنه يمتلك شركة تنتج نظارات خاصة تمنع أنواعًا معينة من الضوء والتي استخدمها المهاجم النرويجي لتحسين نومه.
وكان بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد قال في مؤتمر صحفي قبل مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي: "أتمنى أن يتمكن هالاند من السفر معنا إلى السعودية وسنرى إذا كان بإمكانه المشاركة في المباراة الأولى أو الثانية في كأس العالم للأندية".
وتابع: "في بعض الأحيان يتعافى اللاعبون سريعا وأحيانا يستغرقون وقتا أطول، حين يتوقف هالاند عن الشعور بالألم سيعود للمشاركة".
ويحتل سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.