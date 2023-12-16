من هو "رجل المعجزات" الذي لجأ له هالاند لمساعدته في تسريع عمليه تأهيله؟

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، يسارع الزمن من أجل تأهيله للحاق بالمشاركة مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقام حاليا في السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع أوراوا الياباني في نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يواجه الفائز منهما مع الفائز من مباراة الأهلي وفلومينينسي في نهائي البطولة، يوم الجمعة المقبل.

وكشفت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم السبت، أن هالاند لجأ إلى "رجل المعجزات" في محاولة لتسريع عودته من الإصابة ومساعدة مانشستر سيتي على الفوز بكأس العالم للأندية.