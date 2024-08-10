كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلي، من الرحيل عن الفريق بعد أزماته الأخيرة مع مدربه السويسري مارسيل كولر.

وانتهت علاقة كهربا بالنادي بشكل كبير؛ بسبب الأزمات التي دخلها أخيرا مع الجهاز الفني للفريق، وتغيبه عن التدريبات في الفترة الماضية بداعي الإصابة، إذ إن أزمة كهربا مع مدربه مارسيل كولر تعود إلى حالة الغضب التي تنتاب اللاعب لعدم الدفع به أساسيا في المباريات.

كما شهدت الفترة الأخيرة استبعاد كهربا من حسابات الجهاز الفني، بعد تألق الفلسطيني وسام أبو علي، إذ بات اللاعب على رأس هدافي الدوري المصري.

وقال تقرير لقناة "أون تايم سبورتس": "هناك جلسة حدثت بين مسؤولي الأهلي ونادي زد لطلب استعارة محمود عبد المنعم (كهربا)، وقالوا لهم أقنعوا اللاعب والنادي الأحمر ليس لديه مانع في رحيل (كهربا) بموافقة كولر".

وأضاف التقرير: "كهربا حتى الآن غير مقتنع بالرحيل لناد محلي، ويحاول البحث عن ناد آخر في الخارج، واللاعب سيتواجد بشكل طبيعي مع الفريق الأول في المباريات المتبقية بالدوري، خاصة بعد حسم لقب المسابقة المحلية بشكل رسمي".

وتابع: "أيضا، يريد الأهلي رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ولكن اللاعب متمسك بجزئية إكمال عقده، أو منحه أمواله البالغة مليونا و200 ألف دولار لكي يرحل، وحصلت انفراجة في المفاوضات، وقد يرحل اللاعب بيعاً نهائياً لنادٍ جديد خلال الساعات المقبلة".

وبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة زد المقرر لها، مساء الأحد، على ستاد القاهرة في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز، التي حسمها لصالحه رسمياً بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري موسم 2023- 2024 قبل نهايته، ليرفع رصيده إلى 44 لقبًا.

وصعّد الجهاز الفني عددا كبيرا من الناشئين واثنين من الحراس الصاعدين في مران الأمس؛ من أجل تعويض غياب اللاعبين الكبار، سواء الأساسيون أو البدلاء.