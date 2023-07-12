برشلونة يعلن مواجهة توتنهام في بطولة كأس خوان غامبر

واستهل النادي الإسباني استعدادته بالفعل للموسم الجديد تحت قيادة تشافي هيرنانديز، حيث يستعد للسفر إلى أمريكا لخوض معسكره الخارجي.

وسيواجه برشلونة عددًا من الأندية في أمريكا، مثل: يوفنتوس، وآرسنال، وريال مدريد وميلان قبل العودة إلى إسبانيا قبل انطلاق الموسم.

وكان برشلونة تغلب في النسخة الماضية من كأس "خوان غامبر" على بوماس المكسيكي بنتيجة 6-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو".