برشلونة يعلن مواجهة توتنهام في بطولة كأس خوان غامبر
أكد نادي برشلونة الإسباني مواجهة نظيره توتنهام الإنجليزي في بطولة كأس خوان غامبر 2023، والتي تقام سنويًّا قبل بداية الموسم الجديد.
واتفق برشلونة مع توتنهام ليكون منافسه في المباراة التي ستقام يوم الـ8 من أغسطس المقبل على الاستاد الأولمبي "مونتغويك" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة.
وكأس خوان غامبر، بطولة ودية ينظمها نادي برشلونة في شهر أغسطس قبل بداية الموسم كذكرى لمؤسس النادي السويسري خوان هانز غامبر.
وحاليًّا تقام البطولة من مباراة واحدة بقوانين المباريات الودية، حيث يسمح للفريقين بأي عدد من التبديلات، والفائز باللقاء يحصل على اللقب.
واستهل النادي الإسباني استعدادته بالفعل للموسم الجديد تحت قيادة تشافي هيرنانديز، حيث يستعد للسفر إلى أمريكا لخوض معسكره الخارجي.
وسيواجه برشلونة عددًا من الأندية في أمريكا، مثل: يوفنتوس، وآرسنال، وريال مدريد وميلان قبل العودة إلى إسبانيا قبل انطلاق الموسم.
وكان برشلونة تغلب في النسخة الماضية من كأس "خوان غامبر" على بوماس المكسيكي بنتيجة 6-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو".