لثلاثة مواسم قادمة.. ألكاي غوندوغان إلى برشلونة
كشفت تقارير إعلامية عن نجاح إدارة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على توقيع الألماني إلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي، لمدة 3 مواسم قادمة.
وأعلن فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، أن الصفقة تمت واللاعب البالغ من العمر 32 عامًا وقع بالفعل على عقد حتى صيف 2025، مع خيار التجديد لعام إضافي.
وقال فابريزيو رومانو: " إلكاي غوندوغان سينتقل إلى برشلونة بعدما وصلت الموافقة النهائية من جانب النادي لتسجيله بصفته توقيعًا جديدًا".
وأضاف: "الصفقة اكتملت وتم التوقيع عليها قبل بضع دقائق، ووقع غوندوغان على عقد انتقال إلى برشلونة حتى يونيو 2025 مع خيار لمدة عام آخر".
وانضم النجم الألماني إلى مانشستر سيتي في 2016 قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.
وكان غوندوغان هو هداف الفريق، في موسم 2020-2021، برصيد 17 هدفًا قبل وصول إرلينغ هالاند.
كما سجل هدفين خلال 5 دقائق في الجولة الأخيرة من موسم 2021-2022، ليساعد سيتي على الفوز باللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.
ومنذ انضمامه للسيتيزين شارك غوندوغان في 304 مباريات مع الفريق، سجل خلالها 60 هدفا وصنع 40.