لثلاثة مواسم قادمة.. ألكاي غوندوغان إلى برشلونة

وأعلن فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، أن الصفقة تمت واللاعب البالغ من العمر 32 عامًا وقع بالفعل على عقد حتى صيف 2025، مع خيار التجديد لعام إضافي.

وقال فابريزيو رومانو: " إلكاي غوندوغان سينتقل إلى برشلونة بعدما وصلت الموافقة النهائية من جانب النادي لتسجيله بصفته توقيعًا جديدًا".

وأضاف: "الصفقة اكتملت وتم التوقيع عليها قبل بضع دقائق، ووقع غوندوغان على عقد انتقال إلى برشلونة حتى يونيو 2025 مع خيار لمدة عام آخر".