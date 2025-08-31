لا يلعب مجددا.. نجم الزمالك يفجر غضب جماهير ناديه

أشعل محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك موجة غضب عارمة بين جماهير ناديه، بعد الأداء الكارثي الذي قدمه في مواجهة وادي دجلة، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك كان على أعتاب صدارة الدوري بعدما تقدم مبكرًا في الدقيقة العاشرة عن طريق ناصر ماهر.

لكن التقدم لم يستمر طويلًا، إذ نجح أحمد فاروق في إدراك التعادل لدجلة في الدقيقة 60 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بست دقائق فقط، وقع دفاع الزمالك في خطأ جديد استغله وادي دجلة ليقلب الطاولة.

أحمد فتوح مرر الكرة بالخطأ ليستغلها كاندرو بتسديدة قوية، تصدى لها الحارس محمد صبحي، لكنها ارتدت إلى محمود دياسطي الذي أودعها الشباك.

وأثار الهدف جدلًا واسعًا بعدما اتهمت الجماهير الونش بتغطية التسلل وعدم التقدم مع خط الدفاع، ما منح دياسطي فرصة التسجيل بسهولة.

طرد مباشر وأزمة جديدة

المباراة ازدادت سوءًا للزمالك بعدما تلقى محمود حمدي الونش بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 71، عقب اعتدائه على أحد لاعبي دجلة دون كرة، ليترك فريقه بعشرة لاعبين في وقت كان بحاجة ماسة لمحاولة العودة بالنتيجة.

الطرد لم يقتصر أثره على المباراة، بل سيمتد للعقوبة، إذ تنص اللائحة على وقف اللاعب 3 مباريات للطرد المباشر بسبب الضرب دون كرة.

وعلى الرغم من أن إبراهيم البهنسي لاعب وادي دجلة تعرض للطرد هو الآخر في الدقيقة 84، فإن الزمالك لم يتمكن من استغلال النقص العددي لدى منافسه حتى صفارة النهاية.

وحرمت الهزيمة الزمالك من اعتلاء صدارة الدوري، بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني، خلف المصري البورسعيدي المتصدر بـ11 نقطة.

غضب جماهيري عارم

عقب المباراة، انهالت التعليقات الغاضبة من جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة انتقادات حادة للونش. واتهمته الجماهير بأنه السبب المباشر في الهزيمة بسبب تغطية التسلل في الهدف الثاني والطرد الذي زاد من معاناة الفريق.

وذهب بعض المشجعين إلى حد المطالبة بألا يرتدي اللاعب قميص الزمالك مجددًا، معتبرين أن ما حدث ضربة موجعة لآمال الفريق في المنافسة على القمة مبكرًا.