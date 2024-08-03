فجر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مفاجأة كبيرة بشأن مستقبل نجمه الأرجنتيني يوليان ألفاريز وذلك بعد أيام من التصريحات المدوية التي أدلى بها بطل كوبا أمريكا 2024 حول وضعيته في النادي وعلاقته بالمدرب بيب غوارديولا.

وكشفت تقارير إخبارية إنجليزية أن إدارة المان سيتي حددت سعر بيع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 24 عاما وهو ما يعد مؤشرا واضحا لفتح الباب نحو خروجه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للتقارير القريبة من مانشستر سيتي، بطل إنجلترا في الأعوام الأربعة الماضية، يبدو ألفاريز الذي خاض الأولمبياد مع منتخب بلاده وغادر السباق بعد الخسارة أمام فرنسا أمس، يبدو غير راضٍ بالمرة عن وضعه في مانشستر سيتي، وقد أعلن عن ذلك في تصريحات أثارت حتى رد فعل مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

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وقالت تقارير إنجليزية إن مانشستر سيتي منفتح على التفريط في ألفاريز (36 مباراة و11 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024)، لكن الفريق حدد ما لا يقل عن 70 مليون يورو ثمنا لبيع بطل العالم 2022 في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت المصادر ذاتها أن فريقين يرغبان في استغلال الخلافات الطارئة بين ألفاريز ومانشستر سيتي وهما باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد.

وانتقل يوليان ألفاريز المتوج مع الأرجنتين بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021 و2024، إلى مانشستر سيتي في 2022 وخاض معه 103 مباراة وسجل 36 هدفا في كل المسابقات.