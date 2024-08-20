تلقى اللاعب التونسي حنبعل المجبري عرضًا لمغادرة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم اللاعب التونسي إلى صفوف فرق الناشئين بنادي مانشستر يونايتد عام 2019 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.

ولعب المجبري مع الفرق السنية بنادي مانشستر يونايتد قبل تصعيده للفريق الأول عام 2022، ثم تمت إعارته إلى برمنغهام الإنجليزي، ثم أعير مجددًا إلى نادي إشبيلية الإسباني في الموسم الماضي.

ويرتبط المجبري بعقد مع عملاق "أولد ترافورد" يمتد حتى صيف 2025، ويحق له التوقيع دون مراجعة النادي لأي فريق آخر في شهر يناير المقبل.

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وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" عن دخول نادي بيرنلي الإنجليزي في مفاوضات لضم المجبري في المرحلة القادمة.

ويستعد بيرنلي لتقديم عرض رسمي إلى مانشستر يونايتد لشراء الموسم الأخير في عقده أو استعارته حتى نهاية التعاقد.

ولعب المجبري 13 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، وسجل هدفاً واحدًا بينما خاض في تجربة إعارته إلى نادي إشبيلية 6 مباريات فقط، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

يشار إلى أن المجبري قد خاض مع منتخب تونس 27 مباراة دولية، واعتذر اللاعب مؤخرًا عن عدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ويلعب بيرنلي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب"، وخاض مباراتين بالدوري فاز خلالهما على لوتون تاون بنتيجة 4-1 وكارديف بنتيجة 5-0.