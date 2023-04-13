رسميًا.. استاد محمد بن زايد يستضيف السوبر المصري

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الخميس، أن استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي سيستضيف مباراة كأس السوبر المصري 2021/2022، بين الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس.

وأوضح أن المباراة ستقام يوم الجمعة 5 مايو المقبل، الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات.

وأشار إلى أن الاستضافة جاءت بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي.