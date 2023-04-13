رسميًا.. استاد محمد بن زايد يستضيف السوبر المصري
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، اليوم الخميس، أن استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي سيستضيف مباراة كأس السوبر المصري 2021/2022، بين الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس.
وأوضح أن المباراة ستقام يوم الجمعة 5 مايو المقبل، الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات.
وأشار إلى أن الاستضافة جاءت بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي.
وأقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز الأهلي 0/2.
وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "المباراة المرتقبة تمثل استمرارًا لخطط مجلس أبوظبي الرياضي في استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية؛ ما يعزز من خطط المجلس الطموحة في أن تكون أبوظبي المكان الأمثل لإقامة مثل تلك المباريات الكبيرة التي تحظى بشعبية عارمة وتاريخ طويل من المنافسة بين قطبي الكرة المصرية".
وأضاف العواني: "فخورون باحتضان كأس السوبر المصري مجددًا، بعد النجاحات التي تحققت في النسخ الماضية، ونرحب بقطبي الكرة المصرية هنا في العاصمة أبوظبي".
والأهلي هو البطل التاريخي لكأس السوبر المصري برصيد 12 لقبًا مقابل 4 للزمالك.
وأقيمت أول مباراة للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات في أكتوبر 2015 وفاز الأهلي 2/3، واحتضن استاد محمد بن زايد السوبر الثاني في فبراير 2017 وفاز الزمالك بركلات الترجيح 1/3.
وفي يناير 2018 استضاف استاد هزاع بن زايد السوبر الثالث بين الأهلي والمصري البورسعيدي، وفاز الأهلي 0/1، وفي فبراير 2020 استضاف ملعب محمد بن زايد كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وفاز الأخير بركلات الترجيح 3/4.
وفي أكتوبر 2022 لُعبت مباراة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة بين الزمالك والأهلي على استاد هزاع بن زايد بالعين وفاز الأهلي 0/2.